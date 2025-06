Max Verstappen heeft gereageerd op zijn tweede plaats in de Grand Prix van Canada, én het opvallende moment met George Russell achter de safety car in de slotfase van de race.

Max Verstappen kwam als tweede over de streep in Canada. George Russell bleek een maatje te groot, en Kimi Antonelli kwam een aantal keren akelig dichtbij vanaf P3. Na afloop van de race ging het vooral over het moment achter de safety car, waarbij Russell plotseling hard remde en Verstappen zodoende aan hem voorbij schoot. Het leek alsof de Brit dit bewust deed, in een poging Verstappen zijn twaalfde strafpunt aan te smeren.

Verstappen tweede in Canada

"De eerste twee stint gingen niet zo goed, veel bandenslijtage weer", klinkt het bij Viaplay. "Ik denk dat we het uiteindelijk goed hebben gedaan door die tweede plaats vast te houden, omdat we best wel vroeg naar binnen kwamen voor die laatste stop. We hadden de snelheid niet. Als ik mee wil doen met hun [de auto's van Mercedes], dan glij ik gewoon te veel. Ik probeer natuurlijk altijd mee te vechten, maar je ziet wel dat we nog iets tekort komen. Met wat minder benzine ging het beter, maar ik kon totaal niet aanvallen. Ik moest vooral in de achteruitkijkspiegel kijken."

Moment met Russell

Als hij naar het moment met Russell achter de safety car wordt gevraagd, reageert Verstappen kalm en kort: "Hij wilde tegen de safety car zeggen dat hij wat door moest rijden, want hij reed expres heel langzaam. Geen idee waarom. Toen trapte hij wat agressiever op de rem. Het is wat het is."

