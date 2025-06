Russell blijft uit klauwen Verstappen en wint Grand Prix van Canada na crash Norris

George Russell heeft de Grand Prix van Canada weten te winnen, nadat hij al vanaf pole position mocht vertrekken. Max Verstappen probeerde het wel, maar finishte als tweede. De derde stek was er uiteindelijk voor Kimi Antonelli. Lando Norris crashte tijdens een inhaalpoging op teamgenoot Oscar Piastri.

Verstappen begon de race in Montreal vanaf plek twee, naast polesitter Russell. Beide heren kwamen goed weg en wisten hun positie te behouden in de beginfase. Antonelli won een plek ten opzichte van Piastri. Antonelli kon echter het tempo van de heren voor zich niet volgen. Verstappen opende al vrij snel de jacht op Russell en wist dicht op de achterkant van de Mercedes te komen. Tot een serieuze aanval kwam het echter niet. Verstappen verloor wat terrein ten opzichte van Russell en zag ook Antonelli weer dichterbij komen. Verstappen verloor tempo en dook dan ook al vroeg naar binnen voor een pitstop, als eerste van de topteams. Bij Mercedes reageerden ze hierop en Russell werd een ronde later ook binnen gehaald. Kort daarna volgden ook vele andere coureurs.

Weinig spektakel op de baan, Albon valt uit met motorprobleem

Vervolgens was de spanning niet bepaald om te snijden op de baan. Er werd her en der wel wat ingehaald, maar dit leverde geen heus spektakelstuk op. Verstappen had het moeilijk op z'n banden en dook zo halverwege de race dan ook naar binnen voor zijn tweede stop. Russell reed op dat moment op kop met Piastri op een ruime achterstand achter zich. Zij doken even later echter ook naar binnen voor een stop. Hierdoor werden de posities bovenin weer wat door elkaar gehusseld, waarbij Leclerc tijdelijk naar de leiding ging. In ronde 49 was het einde verhaal voor Albon, die al enige tijd rondreed met problemen aan zijn power unit. Het leverde kortstondig een gele vlag op, maar de coureurs ondervonden er geen hinder aan.

Spanning stijgt bij de kopgroep, kan Verstappen nog winnen?

Richting het einde van de wedstrijd nam de spanning weer toe, toen de gehele top vier, inclusief Verstappen, gevangen werd in één camerabeeld. De coureurs zaten bijzonder dicht bij elkaar en met name Piastri begon als eerste te jagen op Antonelli. Terwijl het gevecht begon los te breken, kwam ook het bericht dat Lawson zijn auto terug moest brengen naar de pitbox, hij werd de tweede uitvaller in Canada. Ondertussen leek Verstappen de aansluiting even te vinden bij leider Russell, maar de Brit counterde en zette Verstappen weer op een twee seconden achterstand. Norris sloot vervolgens aan bij Piastri, die op zijn beurt aan het jagen was op Antonelli.

Norris crasht tijdens inhaalpoging op teamgenoot Piastri

Hoewel de gehele kopgroep echt op elkaar aan het jagen was, bleef een serieuze inhaalactie lang uit. Toen het dan wél gebeurde, ging het ook gelijk goed mis. Norris zat in de kofferbak van teamgenoot Piastri, besloot er voor te gaan en crashte. Hij reed tegen de achterkant van Piastri aan en klapte zijwaarts in de muur. Het leverde - met nog drie ronden te gaan tot het einde - een safety car op. Een enorme domper voor Norris, die op de boordradio erkende dat het zijn eigen fout was. "Het was helemaal mijn schuld", zo zei hij beteuterd.

Russell wint Grand Prix in Canada voor Verstappen

Achter de safety car haalde Verstappen Russell nog even in, maar het leek een uitlokkertje te zijn van de Mercedes, die Verstappen tot een strafpunt wilde verleiden. Uiteindelijk werd de race achter de safety car afgevlagd. Russell won de wedstrijd voor Verstappen. Ook Antonelli finishte op het podium. De top tien werd compleet gemaakt door Piastri, Leclerc, Hamilton, Alonso, Hülkenberg, Ocon en Sainz.

