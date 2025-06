Verstappen reageert op tweede plek in Canada achter winnaar Russell

Max Verstappen (27) finishte de Grand Prix van Canada als tweede. De Red Bull-coureur probeerde - de uiteindelijke winnaar - George Russell (27) onder druk te zetten, maar kwam niet tot een inhaalactie. Na afloop gaf hij toe tevreden te zijn met het resultaat.

Verstappen begon de F1-race in Montreal vanaf plek twee, naast polesitter Russell. Beide heren kwamen goed weg, maar Russell behield de leiding. Deze positie gaf de Brit eigenlijk ook niet meer uit handen. Verstappen wist in fases wel in de buurt te komen van de Mercedes, maar tot een inhaalactie kwam het niet. Uiteindelijk finishte beide heren - achter de safety car - als één en twee in Canada. Na afloop verscheen Verstappen bij de gridinterviews, die werden verzorgd door Nico Rosberg. Verstappen gaf daar aan tevreden te zijn met het resultaat. Volgens hem was het het maximaal haalbare vandaag.

Verstappen spreekt van "maximaal haalbare" in Canada

Op de vraag of dit het maximale was wat Red Bull kon behalen vandaag, antwoordt Verstappen: "Ik denk het, het was best wel een goede race. De eerste twee stints waren we aan het worstelen met de banden, dus we gingen op een vrij agressieve strategie. Gelukkig wisten we in die laatste stint wel bij te blijven. De snelheid was ook wat beter toen de auto wat minder brandstof aan boord had, dat was goed. Ik denk dat we een deels aanvallende en deels verdedigende race reden. Uiteindelijk werkte het voor ons. Het was het maximaal haalbare voor ons vandaag."

Verstappen wil titeldroom voor 2025 nog niet opgeven

Omdat Lando Norris uitviel na een botsing met teamgenoot Oscar Piastri, kon Verstappen goede zaken doen met het oog op het kampioenschap. Rosberg vroeg de Nederlander dan ook of de droom om wereldkampioen te worden in 2025 nog levend was. "Het is een lang seizoen. Je bekijkt het race voor race. Natuurlijk zullen we altijd het beste doen wat we kunnen", zo besloot Verstappen, die vervolgens nog kort vooruitbllikte op de volgende race in Oostenrijk: "Het is altijd een geweldig weekend daar, we hebben daar altijd goede resultaten en hopelijk kunnen we daar opnieuw een sterk weekend hebben."

