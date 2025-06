Het moest er een keer van komen dit seizoen en zondag was het zover: een crash tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Laatstgenoemde was de duidelijke schuldige, viel uit en verscheen na afloop van de Canadese Grand Prix in zak en as voor de camera van Viaplay én bood hij op andere beelden excuses aan.

Het was sowieso al niet het allerbeste weekend voor het team van McLaren, dat in de kwalificatie er niet helemaal aan te pas kwam. Met name Norris presteerde teleurstellend met een P7 als resultaat, waardoor hij op zondag moest beginnen aan een inhaalrace om de achterstand op Piastri in het wereldkampioenschap niet nóg verder op te laten lopen. Daar leek de Brit uitstekend in te slagen en richting het einde van de Grand Prix leek hij zelfs jacht te kunnen maken op het verkleinen van de achterstand ten opzichte van zijn teammaat. Dat ging echter catastrofaal mis.

Norris in zak en as

Norris, de snellere van het tweetal, waagde na het lange rechte stuk richting Wall of Champions al zijn kans, waarna het duo ook richting start/finish verder aan het bakkeleien ging. Norris schatte de situatie echter compleet verkeerd in en klapte achterop zijn teammaat. Resultaat: einde race voor Norris en nul punten. Hij verschijnt in zak en as voor de camera: "Ik heb het verkeerd ingeschat. Ik riskeerde een DNF voor zowel mezelf als voor Oscar. Dat is het laatste dat je wil doen. Ik heb me verontschuldigd ten opzichte van het team en ten opzichte van Oscar. Ik lig uit de race en heb nul punten. Er zijn goede dingen om mee te nemen, maar ik ben niet blij natuurlijk op dit moment."

Excuses op beeld

Na afloop kwam het duo elkaar voor het eerst in de mediapen en de camera's legden vast hoe Norris zijn excuses aanbood aan de kampioenschapsleider.

