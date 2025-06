George Russell leek in de slotfase van de Grand Prix van Canada een poging te doen om Max Verstappen zijn twaalfde strafpunt aan te naaien, iets wat niet goed viel bij Red Bull Racing.

Na een late crash van Lando Norris eindigde de Grand Prix van Canada onder de safety car. Met George Russell aan de leiding met Max Verstappen daarachter, gebeurde er iets bijzonders. De Mercedes-coureur ging ineens hard op de rem, waardoor Verstappen aan hem voorbij ging - iets wat verboden is achter de safety car. Russell riep vervolgens direct over de boordradio: "Verstappen haalde mij zojuist in!" Het leek een bewuste poging om Verstappen een strafpunt aan te naaien.

Russell probeerde Verstappen straf aan te naaien in Canada

De Nederlander heeft momenteel namelijk elf strafpunten achter zijn naam, wat betekent dat Verstappen bij nog één strafpunt, voor de volgende race wordt geschorst. Verstappen liet over de boordradio weten dat Russell ineens heel agressief remde, waar zijn zijn race-engineer liet weten dat het duidelijk een spelletje was van de Brit, en dat hij daar niet in moest trappen. Het incident wordt vooralsnog niet onderzocht door de wedstrijdleiding, en lijkt dus geen staartje te kijken.

LAP 68/70



📻 "Verstappen overtook me under Safety Car"



Russell slowed momentarily and Verstappen passes for a split second#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/IBpnLx6DMh — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

