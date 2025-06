In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Aston Martin bekend dat Lance Stroll komend weekend na zijn operatie gewoon deel kan nemen aan zijn thuisrace in Canada, kwamen er geruchten naar buiten dat Mercedes geen optie meer zou zijn voor Max Verstappen en hij bij Red Bull nu muurvast zou zitten en bespraken Verstappen en Flavio Briatore, topman bij Alpine, op vriendschappelijke wijze de huidige status van de Nederlander. Dit is de GPFans Recap van 11 juni.

BREAKING: Stroll keert terug voor thuisrace in Canada na succesvolle operatie

Lance Stroll moest zich terugtrekken voor de F1 Grand Prix van Spanje van een tijdje geleden vanwege een blessure. De Canadees is inmiddels geopereerd en Aston Martin kan nu bevestigen dat hij mee zal doen aan zijn thuisrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Meer lezen over het nieuws dat Stroll namens Aston Martin komend weekend weer in actie gaat komen? Klik hier!

'Mercedes laat deal met Verstappen klappen na pijnlijke boodschap'

Het Formule 1-team van Mercedes zou zich maar wat graag willen versterken met Max Verstappen (27). De contractverlenging met George Russell zou naar verluidt in de wacht zijn gezet omdat men onderhandelt met het kamp van Verstappen. Echter, Mercedes heeft een pijnlijke boodschap van hogere hand gekregen en moet de deal - die volgens Italiaanse media bijna rond zou zijn - mogelijk laten klappen. Meer lezen over de laatste update rondom een mogelijke deal tussen Mercedes en Verstappen? Klik hier!

Red Bull kan geen coureurs meer wisselen na schorsing Verstappen: dit is hoe het zit

Max Verstappen (27) is nog slechts één strafpunt verwijderd van een schorsing voor een Grand Prix. Hoewel dit an sich al een groot probleem is voor Verstappen en Red Bull Racing, wacht er nog een ander vraagstuk als deze schorsing waarheid wordt. Red Bull raakt dan namelijk verstrikt in een andere regel van de FIA. F1-teams mogen namelijk maar vier coureurs per seizoen inzetten. Meer lezen over hoe de reglementen in elkaar steken en in welke situatie Red Bull door Verstappen nu zit? Klik hier!

Verstappen zit muurvast schrijft grootste krant van Duitsland nu Mercedes wegvalt

Max Verstappen (27) is om diverse redenen het onderwerp van gesprek binnen en buiten de paddock. Eén van de verhalen die veel aandacht krijgt, is zijn mogelijke transfer naar Mercedes in 2026 - of daarna. BILD, de grootste krant van Duitsland, schrijft nu - in navolging van de andere berichten - dat Mercedes niet langer een optie is voor de regerend wereldkampioen. Sterker nog: er zijn ook nauwelijks andere opties. Meer lezen over wat de opties voor Verstappen zijn nu Mercedes op het oog is weggevallen? Klik hier!

Verstappen en Briatore wisselen complimenten uit, grappen over Alpine-contract: "Kost centen"

Flavio Briatore is lovend over Max Verstappen. De uitvoerend adviseur van het Alpine F1 Team liet weten dat de Franse formatie het makkelijkst wereldkampioen kan worden door de coureur van Red Bull Racing over te nemen. Meer lezen over wat Briatore over Verstappen te zeggen had en Verstappen zelf over het huidige Alpine? Klik hier!

