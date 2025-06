Red Bull kan geen coureurs meer wisselen na schorsing Verstappen: dit is hoe het zit

Max Verstappen (27) is nog slechts één strafpunt verwijderd van een schorsing voor een Grand Prix. Hoewel dit an sich al een groot probleem is voor Verstappen en Red Bull Racing, wacht er nog een ander vraagstuk als deze schorsing waarheid wordt. Red Bull raakt dan namelijk verstrikt in een andere regel van de FIA. F1-teams mogen namelijk maar vier coureurs per seizoen inzetten.

Verstappen liet zich even gaan tijdens de Grand Prix van Spanje en parkeerde zijn Red Bull in de zijkant van de Mercedes van George Russell. Het leverde hem naast een tien seconden tijdstraf ook drie strafpunten op zijn racelicentie op. Dit bracht het totaal aantal strafpunten van Verstappen op 11. Wanneer een coureur 12 strafpunten verzameld, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende Grand Prix. Verstappen moet dus overduidelijk met de handrem gaan rijden in Canada en Oostenrijk, want pas daarna worden er weer een paar strafpunten weggepoetst. Als Verstappen aankomend weekend - of volgende week in Spielberg - één strafpunt pakt, volgt er een raceban. En dat zadelt Red Bull met een enorm probleem op, los van het feit dat ze hun stercoureur een race kwijt zijn.

Artikel gaat verder onder video

Artikel 32 van FIA-reglement stelt Red Bull voor groot probleem

Wie artikel 32 van het sportief reglement van de FIA erop naslaat, zal daar lezen dat Formule 1-teams per seizoen maximaal vier verschillende coureurs mogen inzetten. Dit betekent dat teams naast hun vaste coureurs nog tweemaal mogen uitwijken naar een andere rijder. Dit stelt teams in staat hun reservecoureur(s) te gebruiken als hun vaste coureurs om welke reden dan ook niet deel kunnen nemen aan een Grand Prix. Ook kunnen teams via deze regel ervoor kiezen om een permanente coureurswissel door te voeren gedurende een seizoen. Hoewel deze regel in essentie dus wat bewegingsruimte biedt aan teams, zorgt deze bij Red Bull voor een groot probleem als Verstappen wordt geschorst.

Red Bull Racing heeft al drie coureurs gebruikt in 2025

Red Bull koos er namelijk al vroeg in het seizoen voor om Liam Lawson te vervangen door Yuki Tsunoda. Red Bull Racing heeft zodoende al drie coureurs, Verstappen meegerekend, ingezet in 2025. Mocht Verstappen een raceban krijgen en tijdelijk vervangen moeten worden, dan lijkt Red Bull te willen kiezen voor Isack Hadjar of voor één van de coureurs uit het talentenprogramma. Dat brengt het totaal aantal gebruikte coureurs van Red Bull Racing op vier. Ze mogen dan in 2025 geen andere rijder meer inzetten. En dat kan voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als men Yuki Tsunoda later in het jaar nog wil vervangen of wanneer één van de vaste rijders geblesseerd raakt of door ziekte verstek moet laten gaan.

Liam Lawson en Isack Hadjar

VCARB kan in problemen komen door keuze Red Bull Racing

Daar komt nog eens bij dat ook het zusterteam van Red Bull, VCARB, al drie coureurs heeft ingezet dit jaar, namelijk Lawson, Tsunoda én Hadjar. Mocht Red Bull ervoor kiezen om Lawson in te zetten bij een schorsing van Verstappen, dan blijft de hoofdmacht netjes op drie gebruikte coureurs staan, maar dan zadelt men haar zusterteam weer op met een probleem. VCARB moet dan op zoek naar een tijdelijke vervanger voor Lawson - en dat brengt hun totaal op vier coureurs.

Schorsing Verstappen zal voor hoofdbrekens zorgen

Kiest Red Bull ervoor om de imponerende Hadjar de kans te geven bij de afwezigheid van Verstappen, dan zadelt dit beide teams met het probleem op dat ze dan vier coureurs hebben gebruikt. Hadjar zou immers voor Red Bull Racing die vierde rijder zijn die voor dit team uitkomt in 2025 en bij VCARB zal de tijdelijke vervanger van Hadjar aangemerkt worden als de vierde coureur. Red Bull en VCARB zullen bij een eventuele schorsing van Verstappen dus echt even om tafel moeten om de opties te bespreken.