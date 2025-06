Flavio Briatore is lovend over Max Verstappen. De uitvoerend adviseur van het Alpine F1 Team liet weten dat de Franse formatie het makkelijkst wereldkampioen kan worden door de coureur van Red Bull Racing over te nemen.

Briatore keerde vorig jaar terug in de Formule 1 in dienst van Alpine. Naast uitvoerend adviseur heeft hij nu ook de rol van teambaas op zich genomen, vanwege het plotselinge vertrek van Oliver Oakes. Wie de nieuwe teambaas wordt, is nog niet bekend, maar naar verluidt wordt het Steve Nielsen. Briatore is iemand die de Verstappen-familie goed kent, want hij was bij Benetton in 1994 de eerste teambaas van Jos. De vader van Max scoorde twee podiums in zijn debuutseizoen, toen hij derde werd in Hongarije en België. Briatore zegt dat Verstappen momenteel de beste van de besten is.

Briatore zou Verstappen wel willen tekenen

"Max is fenomenaal", begon Briatore bij Viaplay. "Hij is de beste coureur die er op dit moment is. Dat is duidelijk. En als je een coureur als Verstappen hebt, dan maak je je leven een stuk makkelijker. Als je hem niet hebt, dan is je leven veel moeilijker", zo lachte de Italiaan. Tegenover de Franse krant Le Monde vertelde hij: "De makkelijke manier om een kampioenschap te winnen [met Alpine] is om Max Verstappen te tekenen."

Verstappen wellicht te duur voor Alpine

Verstappen kan de complimenten wel waarderen. "Dat kost centen voor Alpine", reageerde viervoudig wereldkampioen gevat bij Viaplay. "Maar dat is op dit moment totaal niet [aan de gang]... Ik kan het altijd goed vinden met Flavio. Mijn vader kent hem natuurlijk ook van vroeger en dat hij nu weer terug is in de paddock... We zien de afgelopen jaren ook wel duidelijk verandering bij Alpine. Dus dat doet hij goed."

