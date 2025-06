Max Verstappen kreeg 3 strafpunten aan zijn broek na de F1 Grand Prix van Spanje voor de veelbesproken clash met George Russell. Maar de coureur van Red Bull Racing werd naar verluidt gespaard en zou een mildere straf hebben gekregen dan bij de FIA is afgesproken. Dat zou zo in de richtlijnen staan.

Verstappen staat momenteel op 11 strafpunten. Een jaar na een incident waarbij strafpunten zijn uitgedeeld, komen ze te vervallen. Heeft een coureur 12 strafpunten, dan wordt deze geschorst. Kevin Magnussen was vorig jaar het eerste slachtoffer van deze reglementen. Verstappen werd 2 strafpunten opgelegd na het duel met Lando Norris in Oostenrijk in 2024, wat uitliep in een crash. George Russell profiteerde toen en won de Grand Prix. Hij kreeg er opnieuw 2 voor het buiten de baan duwen van Norris in Mexico-Stad. Voor het te hard rijden tijdens een VSC in de Sprint van São Paulo en het juist te langzaam rijden tijdens de kwalificatie in Qatar kreeg Verstappen er ieder 1. De viervoudig wereldkampioen raakte Oscar Piastri bij de start van de seizoensfinale in Abu Dhabi en kreeg daar 2 strafpunten voor.

Clash met Russell in de slotfase

De frustraties liepen op het Circuit de Barcelona-Catalunya hoog op bij Verstappen. Hij werd door Red Bull op de harde compound gezet voor een late herstart en verloor bijna de macht over het stuur bij het uitkomen van de laatste bocht. De Limburger werd eerst ingehaald door Charles Leclerc, voordat Russell bij hem aan de binnenkant dook in bocht één. Verstappen moest de chicane afsteken en kreeg van race-engineer Gianpiero Lambiase opdracht om de positie terug te geven. De stewards gaven na afloop van de wedstrijd aan dat dat niet had gehoeven. Verstappen was het er dan ook niet mee eens en in plaats van Russell voorbij laten, knalde hij tegen de Mercedes op. Zo ging hij van 8 naar 11 strafpunten. Maar volgens een analyse van Auto, Motor und Sport had Verstappen 4 in plaats van 3 strafpunten moeten krijgen, wat had geresulteerd in een schorsing.

Deze stewards besloten Verstappen te sparen

Verstappen gaf het niet direct toe, maar na de race hintte hij wel tegenover de aanwezige media dat hij uit frustratie opzettelijk tegen Russell aan was gereden. Dat deed hij al helemaal in zijn spijtbetuiging op Instagram. De stewards - een team van vier bestaande uit David Domingo, Matthew Selley, Nish Shetty en voormalig Red Bull F1-coureur Vitantonio Liuzzi - bestempelden het incident echter niet als een opzettelijke crash en op die manier bleef Verstappen gespaard. In de FIA-richtlijnen zou namelijk staan dat een opzettelijke crash 4 strafpunten moet opleveren, en een voorbeeld hiervan zagen we toevallig ook in Spanje tijdens de Formule 3, waar dezelfde richtlijnen worden gebruikt. Stewards hebben het recht om een incident als opzettelijk te bestempelen, zelfs als een coureur het zelf niet wil toegeven. Had Verstappen 4 strafpunten gekregen, dan stond hij nu op 12 en zou hij zijn geschorst voor de aankomende Grand Prix van Canada.