De F1 Grand Prix van Spanje leverde dankzij Max Verstappen en Red Bull Racing veel spektakel en gespreksstof op. Volgens Peter Windsor, voormalig teammanager in F1, is de massale aanval op 'gestoorde gek' Verstappen compleet onterecht.

In een video op zijn YouTube-kanaal blikt Windsor terug op alles wat er gebeurde in Spanje. De Brit stelt dat Verstappen de race interessant heeft gemaakt. "Het was een prachtige race, waarin Max het maximale uit de Red Bull haalde. De auto gedroeg zich niet goed, en hij had ook weer problemen met het opschakelen. Dit is een probleem dat Red Bull al langer heeft. Als hij redelijk wat grip had, was hij ongelofelijk snel, maar zijn banden versleten snel, en hij kreeg het heel lastig in de langzame bochten."

Windsor komt op voor 'gestoorde gek' Verstappen

Vervolgens gaat Windsor in op de veelbesproken actie van Verstappen, die naar het idee van veel mensen bewust tegen Georg Russell aanreed in de slotfase van de race. "Aan het einde van de race kreeg Max een waas voor zijn ogen. Er werd in de paddock ook gegrinnikt om dat moment, en dat Max die straf kreeg. Dat is heel typisch voor de Formule 1. Iedereen houdt van het kuddegedrag en doet alsof Verstappen een gestoorde gek is. Niemand heeft het overzicht van wat erbij komt kijken als coureur. Veel coureurs zouden hun geduld op dit moment verloren hebben. Als coureurs hun geduld niet verliezen, zitten ze in de verkeerde sport. Dit is geen gentleman's sport. Je hebt coureurs, die graag naar alle bekendheden zwaaien, maar zo is Max niet. Max is bovenal een racecoureur."

'Beoordeel Verstappen niet te zwaar'

Windsor vervolgt: "Beoordeel hem niet te zwaar. Hij is al bestraft, en vier nu gewoon wat Max in een race-auto liet zien, tot Red Bull het om zeep hielp met de meest belachelijke call in de geschiedenis van slechte strategieën. Ik vraag me af wie die knoop heeft doorgehakt. De engineers houden ook een oogje in het zeil bij de strategie. Jonathan Wheatley had dit niet laten gebeuren, maar misschien heeft Red Bull niemand meer die deze rol op zich kan nemen. Als ze geen vervanger voor Jonathan hebben, dan zou Christian Horner die rol op zich moeten nemen."

