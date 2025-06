Max Verstappen en Red Bull Racing hebben een veelbesproken F1 Grand Prix van Spanje achter de rug, waarin aan het einde na een opeenstapeling van frustratie bij de Nederlander de stoppen doorsloegen. Een gesprek zou vervolgens, zo blijkt nu, niet op zondag plaats hebben gevonden, zoals teambaas Christian Horner stelde.

Motorsport-Total.com weet dit te melden. Volgens de site is er achter de schermen een stevig gesprek gevoerd. Dat gesprek zou dus ook niet op zondag zijn geweest zoals Horner eerder stelde, maar op maandag pas. "Volgens onze informatie vond zo'n gesprek niet plaats op zondagavond in Barcelona, maar op maandagochtend, vermoedelijk via een e-meeting of een telefoonconferentie. Details zijn niet bekend, evenmin is bekend wie er tijdens het gesprek aan de lijn was."

Horner over Verstappen

Horner stelde dat Verstappen op zondag al zijn excuses had aangeboden na een gesprek met Red Bull. “Max bood in de nabespreking zijn excuses aan voor het incident met Russell.” Op maandag kwam de Nederlander via social media met verkapte excuses, waarin hij stelde dat zijn actie achteraf onnodig was. Verstappen gaf hiermee zijn P3, P4 of P5 weg en liep zo flink wat punten mis.

Verstappen raceban

Door het incident is Verstappen nu nog een strafpunt verwijderd van een raceban. Hij zal tot eind juni op zijn hoede moeten zijn, want bij twaalf strafpunten moet hij dus een Grand Prix over gaan slaan. Ondanks dat het gat nu 49 punten is naar Oscar Piastri, is er nu nog een klein beetje hoop op een kampioenschap. Mocht hij een race moeten missen, dan kan die hoop definitief in de prullenbak.

