In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stonden de eerste twee vrije trainingen op het programma in Monaco, deelde de FIA twee gridstraffen uit voor de Grand Prix van zondag voordat de kwalificatie überhaupt verreden is, toonde Max Verstappen zijn speeltje van 11 miljoen dollar in Monaco en bleek Red Bull ook motoronderdelen te hebben vervangen bij de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc en Ferrari dominant op vrijdag in Monaco, Verstappen zoekende

Charles Leclerc en Ferrari zouden op vrijdag de eerste en tweede vrije training op P1 afsluiten. Leclerc bleef tijdens VT1 Max Verstappen en Lando Norris voor. In VT2 waren het McLaren-coureur Oscar Piastri en teamgenoot Lewis Hamilton die op P2 en P3 eindigden. Verstappen moest het doen met P10 en was niet tevreden met de aanpassingen die het team had gedaan tussen VT1 en VT2. De samenvatting van de eerste vrije training lees je hier! De samenvatting van de tweede vrije training lees je hier!

FIA besluit straf uit te delen na crash van Leclerc en Stroll in eerste training Monaco

De FIA heeft het onderzoek naar de crash tussen Charles Leclerc en Lance Stroll afgerond voor de start van de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco. Er is besloten een gridstraf uit te delen - een kostbare straf gezien het heel lastig is om hier in te halen. Meer lezen over welke straf Stroll van de FIA heeft gekregen? Klik hier!

Bearman krijgt enorme gridstraf van FIA, Tsunoda ontsnapt na incidenten in Monaco

Yuki Tsunoda en Oliver Bearman hebben te horen gekregen of ze na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco een straf hebben gekregen van de FIA na hun incidenten op vrijdag. Meer lezen over de gigantische straf die Bearman kreeg na VT2 en waarom Tsunoda geen straf kreeg? Klik hier!

Verstappen ziet Red Bull motoronderdelen vervangen in Monaco

Zes coureurs hebben hun team voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Monaco motoronderdelen zien vervangen. Hieronder valt Max Verstappen, die zo dichter in de buurt komt van een gridstraf. Meer lezen over wat er precies allemaal bij Verstappen vervangen is en wie er nog meer aan de beurt waren? Klik hier!

Speeltje van Verstappen van 11 miljoen euro gespot tijdens Grand Prix Monaco

Max Verstappen mocht zijn gloednieuwe jacht afgelopen winter in ontvangst nemen. Deze is tijdens de F1 Grand Prix van Monaco gespot. Het peperdure speeltje staat in de haven van Monte Carlo en is te herkennen aan de welbekende naam Unleash The Lion. Meer lezen over de jacht van Verstappen die dit weekend aanwezig is in Monaco? Klik hier!

Gerelateerd