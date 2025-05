Speeltje van Verstappen van 11 miljoen euro gespot tijdens Grand Prix Monaco

Max Verstappen mocht zijn gloednieuwe jacht afgelopen winter in ontvangst nemen. Deze is tijdens de F1 Grand Prix van Monaco gespot. Het peperdure speeltje staat in de haven van Monte Carlo en is te herkennen aan de welbekende naam Unleash The Lion.

Verstappen heeft de afgelopen vier seizoenen vier wereldkampioenschappen binnengesleept en met nog eens 65 raceoverwinningen komt er naast een gigantisch salaris nog een flinke bonus van Red Bull Racing bovenop. Al in 2018 kreeg hij maar liefst zo'n tien miljoen euro per jaar van de energiedranfabrikant. Naar schatting is dit inmiddels opgelopen tot zeventig miljoen euro per jaar. En daar kan je natuurlijke prachtige dingen van kopen, zoals een Aston Martin Valkyrie of een Dassault Falcon 8X-privéjet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Nederlands bedrijf koopt privéjet van Verstappen: dit is hoeveel de huur van het vliegtuig kost

Mangusta GranSport 22

Zo'n twee jaar geleden besloot Verstappen ook om een jacht aan te schaffen en deze was afgelopen winter eindelijk af. Hij ligt nu in de haven van Monte Carlo. Het is een Mangusta GranSport 22 en heeft naar verluidt 12 miljoen Amerikaanse dollar gekost, wat afgelopen winter ongeveer 11 miljoen euro was. Het jacht van 33 meter lang met meerdere slaapkamers wordt aangedreven door vier Volvo Penta D13-motoren, wat goed is voor zo'n 1000 paardenkrachten. Je kan dan varen met een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur.

Max Verstappens new private yacht has been spotted in the Monte Carlo marina. The 33-meter luxury yacht Mangusta GranSport 22 was built by Overmarine and launched during the winter break. It's called "Unleash the Lion". pic.twitter.com/LoD7QSl3lJ — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) May 23, 2025

Gerelateerd