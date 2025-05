Zes coureurs hebben hun team voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Monaco motoronderdelen zien vervangen. Hieronder valt Max Verstappen, die zo dichter in de buurt komt van een gridstraf.

Verstappen ziet Red Bull in Monaco zijn Turbo Charger en MGU-H vervangen, twee belangrijke onderdelen van de motor. In allebei de gevallen gaat het om het derde onderdeel, terwijl er vier zonder gridstraf zijn toegestaan. De Nederlander mag dus nog een keertje wisselen zonder een straf te krijgen, maar dan zit hij al wel aan het maximale aantal voor de rest van het seizoen. Alle andere motoronderdelen bij de Nederlander zitten nog op twee gebruikte onderdelen van de vier. Bij Franco Colapinto is verder zijn MGU-K vervangen, zijn vierde en laatste zonder gridstraf. Vrij vroeg in het seizoen dus al op de limiet voor de Argentijn.

Artikel gaat verder onder video

Uitlaatsystemen

Naast bij Verstappen hebben ook vijf andere coureurs hun uitlaatsysteem vervangen zien worden. Het gaat om de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda van Red Bull Racing, Colapinto van Alpine en Isack Hadjar van Racing Bulls. Voor Tsunoda is het al zijn vijfde, voor de andere coureurs hun vierde of derde. Er zijn er acht toegestaan zonder gridstraf.

Bij Verstappen zijn een paar onderdelen van zijn motor vervangen. Bij vijf andere coureurs is ook nog het uitlaatsysteem vervangen.#FIA #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/foO8zyG9fg — GPFans NL (@GPFansNL) May 23, 2025

Gerelateerd