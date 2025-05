Verstappen worstelt en ziet Leclerc tijdenlijst toppen in tweede training Monaco

Charles Leclerc heeft zich wederom heer en meester getoond tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De Ferrari-coureur was met zijn ronde van 1:11.355 de snelste, voor Oscar Piastri en Lewis Hamilton. Max Verstappen en Red Bull Racing hadden het moeilijk. De regerend wereldkampioen bleef steken op de tiende tijd.

Bij aanvang van de tweede vrije training stond de krappe pitstraat in Monaco helemaal vol met F1-auto's die stonden te trappelen om naar buiten te gaan. Verstappen ging al snel naar de bovenkant van de tijdenlijst en Piastri sloot aan op de tweede stek. Echter, na een paar minuten werd de rode vlag al gezwaaid en dit had alles te maken met een crash van Hadjar. De coureur van de Racing Bulls klapte met zijn achterkant tegen de vangrail en moest zijn auto stapvoets terugrijden naar de pitstraat. De sessie werd enkele momenten later weer hervat, maar de tweede rode vlag - ditmaal voor Piastri - liet niet lang op zich wachten.

Piastri veroorzaakt tweede rode vlag, Leclerc wederom snel

Piastri remde te laat voor de eerste bocht en klapte frontaal in de muur. Zijn voorvleugel overleefde deze klap uiteraard niet en dus moest ook hij z'n bolide voorzichtig terugbrengen naar de pitbox van McLaren. Wederom verloren de coureurs enkele kostbare minuten baantijd vanwege de rode vlag. Na het hervatten van de sessie ging het merendeel van de coureurs met de zachte band aan de slag. Dit resulteerde in snelle tijden van onder meer Alonso en Norris, maar de allersnelste coureur na iets meer dan een half uur trainen bleek wederom Leclerc, die ook in de eerste vrije training al bijzonder rap was. De Ferrari-coureur liet een 1:11.355 noteren en zette daarmee de benchmark voor de andere rijders. Verstappen kwam op dat moment nog niet verder dan de zevende tijd.

Ferrari op dreef in Monaco, Hadjar raakt wederom de muur

Dat Ferrari wel lekker gaat in Monaco, bleek wel toen Hamilton aansloot op de tweede plaats, kort achter teamgenoot Leclerc. Verrassend genoeg kregen Verstappen en Tsunoda het nog niet voor elkaar snelle tijden te rijden. Ze waren langzamer dan onder meer Lawson, Alonso, Albon en Antonelli. Piastri wist zich uiteindelijk nog wel tussen de Ferrari's te nestelen. Enige tijd later ging het wederom mis bij Hadjar, die met de zijkant van z'n auto de muur raakte en z'n beschadigde bolide opnieuw moest terugbrengen naar de pitbox. De Racing Bulls-coureur had op dat moment wel een prima zesde tijd in handen. Verstappen kende ook een momentje, hij schoot rechtdoor, al liep dat allemaal goed af.

Leclerc wederom de snelste, Verstappen worstelt met Red Bull

In de slotfase van de sessie gingen de coureurs vooral aan de slag met de racesimulaties en dus werden de tijden niet meer verbeterd. Leclerc mocht zich daarom opnieuw de snelste van Monaco noemen. Piastri zat daar op een kleine vier honderdsten achter op de tweede stek, gevolgd door Hamilton op plek drie. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Norris, Lawson, Hadjar, Alonso, Albon, Antonelli en Verstappen. De Red Bull's kwamen niet lekker uit de verf tijdens de tweede vrije training.

