Yuki Tsunoda en Oliver Bearman hebben te horen gekregen of ze na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco een straf hebben gekregen van de FIA na hun incidenten op vrijdag.

Bearman is flink aan de beurt bij de FIA. De coureur van Haas haalde tijdens de rode vlag in de tweede vrije training Carlos Sainz in. Allebei de coureurs moesten na het incident bij de stewards komen om de situatie uit te leggen, maar de uitleg van Bearman was duidelijk bij lange na niet genoeg. Hij krijgt een gridstraf van tien plaatsen en twee strafpunten op zijn licentie en gaat zo een lastige zondag tegemoet.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda hoort ook beslissing FIA

Voor Tsunoda, die niet langzamer zou hebben gereden onder de gele vlag, krijgt geen gridstraf en geen eens een waarschuwing of reprimande van de FIA voor zijn vergrijp. Daar was er niet genoeg voor aan de hand, zo stelde de FIA. Zo hebben Bearman en Lance Stroll na de vrijdag dus een gridstraf aan hun broek hangen richting de race van zondag.

Bearman heeft een gridstraf van tien plaatsen gekregen en krijgt tevens twee strafpunten op zijn licentie nadat hij Sainz inhaalde onder de rode vlag.#F1 #MonacoGP #FIA pic.twitter.com/891Mvp0Biv — GPFans NL (@GPFansNL) May 23, 2025

Tsunoda krijgt geen straf van de FIA voor het niet langzamer rijden tijdens gele vlaggen.#MonacoGP #RedBull #F1 pic.twitter.com/trC1fetLXB — GPFans NL (@GPFansNL) May 23, 2025

Gerelateerd