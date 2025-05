Het 'ruzietje' tussen DTM-coureur Maro Engel en Max Verstappen heeft ook Timo Glock bereikt. De Duitser stelt dat de twijfels over de rondetijd van Verstappen totaal misplaatst zijn. In zijn ogen moet de GT3 juist heel blij zijn met de aandacht die de viervoudig wereldkampioen aan de klasse schenkt.

Verstappen was afgelopen week op de Nordschleife te vinden. De Nederlander reed, naar eigen zeggen onder de naam ‘Franz Hermann’, het ronderecord, maar Engel gaf op socialmedia enige toelichting. Hij verklaarde dat Verstappen in zijn GT3-wagen met minder gewicht, meer vermogen en een lagere rijhoogte had gereden. Verstappen reageerde op dat bericht: "Fout. Verspreid geen dingen als je niet weet hoe de auto is afgesteld en wat onze motorinstellingen zijn."

Verstappen verklaart opmerking

Op de vraag van GPFans in Imola gaf Verstappen verdere uitleg over die opmerking. "Ja, dat was stom commentaar. Ik ben ernaartoe gegaan om plezier te hebben en gewoon m’n ronde te rijden. Dat iemand dan gaat schreeuwen over een ronderecord, daar doe ik het niet voor. Ik ben daar gewoon om te leren. Dan komt dat ronderecord natuurlijk naar buiten. Maar het lijkt dan net alsof andere rijders zich aangevallen voelen, terwijl ik altijd positief ben over GT3 en de competitie. Ik ben er helemaal niet om iemand af te zeiken of wat dan ook."

Glock vindt dat Verstappen uithangbord voor autosport is

Glock heeft die discussie ook gevolgd en vindt op Instagram dat Engel zijn plaats moet kennen. "Ik snap echt niet waarom er wordt getwijfeld aan de rondetijd van Max Verstappen. Het maakt niet uit of hij nu een 7:53 of een 7:48 reed, met welke vorm van BOP dan ook. Voor mij is hij een voorbeeldfiguur in onze sport, nu al een van de groten. Hij rijdt 24 Formule 1-races per jaar en levert elk weekend topprestaties. Denk alleen al aan de race in Brazilië vorig jaar. Als hij een vrij weekend heeft, zit hij of in een simulator of in een GT3-wagen. Alleen al door op te dagen op de Nürburgring trekt hij enorm veel aandacht naar onze sport, iets wat in Duitsland al jaren niet meer het geval is. Ik zie geen enkele andere Formule 1-coureur zo vaak in een GT3-auto of simulator zitten. Hij heeft zijn eigen simrace- en GT3-team en helpt jonge coureurs om via simracen hun droom waar te maken. Hij leeft motorsport, 24 uur per dag. Dus als iemands ego gekrenkt is door die rondetijden, dan begrijpt diegene niet waar het hier echt om gaat," aldus Glock.

