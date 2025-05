Hoewel Max Verstappen zich normaal gesproken niet uitlaat op social media, vond hij het zaterdagochtend nodig om Maro Engel te corrigeren. De Nederlander legt op een vraag van GPFans uit dat het simpelweg ‘stom commentaar’ was en dat sommige coureurs zich erg snel aangevallen voelen.

Verstappen was afgelopen week op de Nordschleife te vinden. De Nederlander reed, naar eigen zeggen onder de naam ‘Franz Hermann’, het ronderecord, maar Engel gaf op social media wat tekst en uitleg. Engel verklaarde dat Verstappen in zijn GT3-wagen met minder gewicht, meer vermogen en een lagere rijhoogte had gereden. Verstappen reageerde op dat bericht: "Fout. Verspreid geen dingen als je niet weet hoe de auto is afgesteld en wat onze motorinstellingen zijn."

'Ben er niet om iemand af te zeiken'

In Imola legt Verstappen uit waarom hij zich genoodzaakt voelde om te reageren: "Ja, dat was stom commentaar. Ik ben ernaartoe gegaan om plezier te hebben en gewoon m’n ronde te rijden. Dat iemand dan gaat schreeuwen over een ronderecord, daar doe ik het niet voor. Ik ben daar gewoon om te leren," vertelt Verstappen. Vervolgens blijkt dat Verstappen het ronderecord inderdaad heeft aangescherpt, maar hij vermoedt dat niet iedereen daar blij mee is: "Dan komt dat [ronderecord] natuurlijk naar buiten. Maar het lijkt dan net alsof andere rijders zich aangevallen voelen, terwijl ik altijd positief ben over GT3 en de competitie. Ik ben er helemaal niet om iemand af te zeiken of wat dan ook."

'Normaal boeit het me niet zoveel'

Verstappen kent Engel ook persoonlijk, en juist daarom wilde hij reageren: "Ik geniet er gewoon van en dan krijg je dat soort commentaar, wat totaal onnodig is, vind ik. Normaal boeit me dat niet zoveel, maar ik ken hem. Dan kun je beter gewoon even niets zeggen."

