Hoewel Calum Nicholas niet langer in de pitbox van Red Bull Racing te vinden is, volgt hij als ambassadeur van het team de races uiteraard nog altijd op de voet. De voormalig pitstopman zag hoe ‘zijn’ team een dramatische vrijdag wist om te buigen in een overwinning op zondag, en neemt zijn hoed af voor de inhaalactie van Max Verstappen op Oscar Piastri.

In aanloop naar het raceweekend in Imola liet Red Bull weten dat er niet te veel van de updates verwacht moest worden. Op de vrijdag hadden Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda dan ook zichtbaar moeite met de RB21. Wat echter vaker is gebleken, is dat Red Bull van vrijdag op zaterdag vaak nog een stap weet te zetten, en dat was ook in Imola het geval. De derde vrije training verliep namelijk een stuk beter en Verstappen greep de pole position uiteindelijk net mis: hij kwam slechts drie honderdsten tekort. In de openingsronde van de race haalde de viervoudig wereldkampioen bovendien klassementsleider Piastri in, waarna hij zijn eigen race kon rijden.

Inhaalactie op Piastri

De inhaalactie van Verstappen op Piastri was er één die de nodige handen op elkaar kreeg, en ook Nicholas is van mening dat we iets bijzonders hebben gezien. "Die actie in de eerste bocht moet in al haar glorie gewaardeerd worden!", liet de voormalig monteur weten op X.

Red Bull Racing heeft de afgelopen races niet altijd foutloze pitstops afgeleverd, maar in Imola verliep alles vlekkeloos. Een fan merkte op dat de druk waarschijnlijk een stuk lager lag, aangezien Verstappen de pits in reed, terwijl de VSC op de baan was. "Ik snap wat je bedoelt. Maar eerlijk gezegd: als je jezelf al die jaren zo’n hoge standaard hebt opgelegd, maakt dat niet veel uit. Je wilt dat ze allemaal goed gaan. Dus ja, technisch gezien neemt het wat druk weg, maar dat is niet iets waar je bewust mee bezig bent. Je moet je altijd volledig focussen, anders werkt het niet," verdedigt Nicholas zijn team.

Verstappen pakte in Imola zijn 65e overwinning en dat tijdens de 400e race van Red Bull Racing in de Formule 1.

Lovely work Max! 👊🏾



Also, amazing job by the team to turn it around this weekend! 👏🏾



Nice to take the win in the 400th race for @redbullracing 🎉 — Calum Nicholas (@F1mech) May 18, 2025

