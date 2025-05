In aanloop naar het raceweekend in Imola hebben Max Verstappen en Yuki Tsunoda het team mee uit eten genomen. Verstappen verklaart bij Viaplay dat het altijd fijn is om samen met het team te borrelen. Hij houdt ook wel van uitgebreid tafelen, maar erkent dat hij daarin niet kan tippen aan zijn Japanse teamgenoot.

Sinds de Grand Prix van Japan is Tsunoda de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Tsunoda begon in 2021 aan zijn avontuur in de Formule 1 en reed al die jaren bij het zusterteam. Hoewel Liam Lawson het seizoen begon bij het Oostenrijkse team, kwam hij niet verder dan twee races voor het topteam.

Red Bull Racing uit eten genomen

Verstappen legt uit dat het prettig was om het team een etentje aan te bieden: "Het hele team mee uit eten nemen, dat is altijd wel fijn. Dat is hier in Italië ook goed mogelijk. Ze weten hier wel hoe ze een restaurant moeten opzetten."

De Nederlander kijkt zijn ogen uit als hij ziet wat Tsunoda allemaal wegkrijgt: "Yuki, dat is echt niet normaal hoeveel hij kan eten. Als ik zoveel als hem op een dag zou eten, dan zou ik 95 kilo wegen. Dat is echt niet normaal. Je zou zeggen: hoe groter je bent, hoe meer je nodig hebt."

