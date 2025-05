In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Oscar Piastri en Lando Norris verdienden een dominante één-twee voor McLaren in Miami. Wie het laatste plekje op het podium zou pakken, daar bleef nog even een vraagteken boven hangen. George Russell was als derde over de streep gekomen, maar Red Bull Racing tekende protest aan. Uiteindelijk heeft de FIA deze afgewezen en dus bleef Max Verstappen steken op de vierde plaats. De Limburger lijkt de handdoek in de ring te willen gooien, maar teambaas Christian Horner is optimistischer en kijkt uit naar de volgende upgrades voor de RB21. Norris kwam in de persconferentie nog met een sneer richting Verstappen. Ondertussen worden de geruchten over een mogelijk vertrek van Jack Doohan bij Alpine steeds sterker.

FIA doet uitspraak: Red Bull-protest in de prullenbak, Russell behoudt podium in Miami

Red Bull Racing was na de Grand Prix van Miami van mening dat George Russell te snel had gereden onder gele vlaggen voor Gabriel Bortoleto. De Oostenrijkse formatie lanceerde een protest bij de FIA. Christian Horner kreeg vervolgens bezoek van Toto Wolff en Russell en ze begonnen te kibbelen over het protest. "Dus, zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien, hebben we een protest aangetekend bij de FIA met betrekking tot George Russell", vertelde Horner daarna tegenover de aanwezige media in Florida. "We kunnen aan de hand van de GPS-data vrij duidelijk zien dat hij wel van het gas ging, maar niet genoeg snelheid minderde. In de reglementen staat expliciet dat je snelheid moet minderen, maar zijn auto bleef accelereren, alleen in iets mindere mate dan normaal." Het protest werd echter afgewezen en dus bleef Max Verstappen vierde. Lees hier het hele artikel over het protest van Red Bull tegen George Russell in Miami.

Verstappen lijkt wereldtitel nu al op te geven: "We zitten er mijlenver vandaan"

De Grand Prix van Miami werd voor Max Verstappen wederom een pijnlijke middag, daar hij lijdzaam moest toezien hoe beide McLarens hem geen schijn van kans gaven. Inmiddels begint het besef te dalen dat een vijfde wereldtitel dit jaar wel érg moeilijk gaat worden. De Red Bull-coureur werd vierde, nadat Oscar Piastri en Lando Norris te snel bleken en George Russell kon profiteren van een VSC. "[Over het laatstgenoemde] ben ik niet gefrustreerd. Ik kom hier om te winnen, maar we zitten er mijlenver vandaan. Dan maakt het mij niet zoveel uit of ik nu derde of vierde word", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Op dit soort circuits heeft McLaren een enorm voordeel, als je kijkt hoe zij met hun banden omgaan. Dat is wel duidelijk." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert op zijn achterstand na Miami.

Norris: 'Verstappen had derde kunnen finishen, hij racet niet zo heel slim'

Lando Norris kwam op zondag in Miami als tweede over de streep nadat de Britse coureur het behoorlijk aan de stok had met Max Verstappen. Na afloop van de sessie is hij niet te spreken over de Nederlander en zet hij hem zelfs behoorlijk voor joker op de persconferentie. "Hij vecht hard, maar dat moet hij zelf weten. Hij weet dat hij zijn eigen race compleet vergald heeft. Hij is niet zo heel slim aan het racen. Vandaag had hij waarschijnlijk derde kunnen eindigen en dat is niet gebeurd daardoor", zo haalt hij uit naar Verstappen. "Hij vecht hard, zoals we altijd van hem verwachten." Lees hier het hele artikel over de sneer van Lando Norris richting Max Verstappen na Miami.

'Alpine overweegt wissel: Doohan mogelijk niet in Imola achter het stuur'

Alpine staat voor een belangrijke beslissing als het gaat om de coureursbezetting. Het team zou volgens The Race nu toch écht serieus overwegen om Jack Doohan te vervangen voor Franco Colapinto voor de aanstaande Formule 1-race in Imola. De Australiër, die zijn rookie-seizoen nog veelbelovend begon, heeft het de laatste tijd zwaar te verduren gehad. Hij crashte in de openingsronde van de seizoensopener in Australië en kreeg in China straf. In Japan crashte hij zwaar in de vrijdagtraining. Ondanks dat hij zich in Miami voor het eerst beter kwalificeerde dan teamgenoot Pierre Gasly, wist hij opnieuw niet te scoren en is hij samen met drie anderen nog puntloos in 2025. De uitvalbeurt in de eerste bocht zou de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen. Lees hier het hele artikel over de mogelijke rijderswissel bij Alpine voor Imola.

FIA maakt pijnlijke fouten in Miami: Norris, Sainz en Gasly hadden straffen moeten krijgen

Er vonden tijdens de F1 Grand Prix van Miami meerdere merkwaardige incidenten plaats. De meest opvallende waren Lando Norris die rondreed met gereedschap van McLaren in de cockpit, en Carlos Sainz en Pierre Gasly die vrijuit gingen ondanks het overtreden van de regels rondom gele vlaggen. Door middel van een eerder vergrijp van Max Verstappen is het duidelijk dat de stewards afgelopen weekend fout zaten. Lees hier het hele artikel over de controverse rondom de merkwaardige overtredingen in Miami.

Horner kan zich niet vinden in schaamte van Marko: 'Upgrades hebben wél wat opgeleverd'

Max Verstappen kreeg een nieuwe vloer voor de F1 Grand Prix van Miami, maar de McLarens bijhouden bleek een onmogelijke taak. Helmut Marko schaamt zich voor de prestaties van Red Bull Racing, maar Christian Horner geeft nog niet op. Er zitten nieuwe upgrades aan te komen en dus zouden er nog kansen moeten liggen voor Verstappen. "Volgens mij wat het heeft opgeleverd is een karakteristiek waar we naar opzoek waren. En dat maakt deel uit van een reeks onderdelen die de komende wedstrijden geïntroduceerd worden", aldus de teambaas tegenover de aanwezige media in Florida. "We hadden wat problemen met de remmen waar Max niet blij mee was en dat heeft aan het probleem bijgedragen. Onze coureurs hebben het volgens mij over een bepaalde verdoving in de auto, wanneer dingen oververhit beginnen te raken. Maar we hebben genoeg om te evalueren na deze race." Lees hier het hele artikel over Christian Horner die optimistisch blijft ondanks verlies in Miami.

