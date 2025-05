De Grand Prix van Miami werd voor Max Verstappen wederom een pijnlijke middag, daar hij lijdzaam moest toezien hoe beide McLarens hem geen schijn van kans gaven. Inmiddels begint het besef te dalen dat een vijfde wereldtitel dit jaar wel érg moeilijk gaat worden.

Zondag vertrok Verstappen vanaf pole position in Miami op jacht naar zijn tweede overwinning van het seizoen. De Nederlander wist wel dat hij een het zwaar zou krijgen aan het afweren van de McLarens, die onder droge en warme omstandigheden dit seizoen ijzersterk zijn in de races. Lange tijd leek regen ook een onderdeel van de race te gaan spelen, maar die bleef uit, waardoor Verstappen op zichzelf aangewezen was. Uiteindelijk kreeg hij na rondenlang vechten met zowel Oscar Piastri en Lando Norris beide McLarens om zijn oren, die ook nog eens aan de horizon verdwenen.

Mijlenver vandaan

Door pech met de virtual safety car en een goede stop van George Russell zag hij ook nog eens het podium uit zijn handen glippen: "Daar ben ik niet gefrustreerd over. Ik kom hier om te winnen, maar we zitten er mijlenver vandaan. Dan maakt het mij niet zoveel uit of ik nu derde of vierde word", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Op dit soort circuits heeft McLaren een enorm voordeel, als je kijkt hoe zij met hun banden omgaan. Dat is wel duidelijk."

Voorsprong te groot

Anders dan op de zaterdag, dus: "In de race hoef je niet vol op de limiet te rijden. En als je de banden dan koeler houdt, zoals McLaren doet, dan heb je meer grip. Zo simpel is het. Als wij zouden weten hoe zij dat doen, zouden we het direct ook doen. Maar zo makkelijk is het niet.” Langzaam maar zeker begint de hoop op een vijfde titel dit jaar tot een nulpunt te dalen bij de Nederlander: "Hier had ik nul komma nul kans. Hopelijk zorgen de komende updates voor een betere balans in de auto, maar we zullen blijven worstelen met het te heet worden van de banden. Als je dan kijkt naar de voorsprong die McLaren heeft, hebben we realistisch gezien geen heel grote kans om te winnen.”

