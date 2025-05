Alpine staat voor een belangrijke beslissing als het gaat om de coureursbezetting. Het team zou volgens The Race nu toch écht serieus overwegen om Jack Doohan te vervangen voor Franco Colapinto voor de aanstaande Formule 1-race in Imola. De uitvalbeurt in de eerste bocht van Miami zou de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen.

Doohan, die zijn rookie-seizoen nog veelbelovend begon, heeft het de laatste tijd zwaar te verduren gehad. Hij crashte in de openingsronde van de seizoensopener in Australië en kreeg in China straf. In Japan crashte hij zwaar in de vrijdagtraining. Ondanks dat hij zich in Miami voor het eerst beter kwalificeerde dan teamgenoot Pierre Gasly, wist hij opnieuw niet te scoren en is hij samen met drie anderen nog puntloos in 2025.

Colapinto, de huidige test- en reserverijder bij Alpine, wordt gezien als een mogelijke vervanger. De Argentijn deed het vorig jaar bij Williams goed en heeft veel steun van Latijns-Amerikaanse bedrijven, die ook meewerkten aan de samenwerking met Alpine. Flavio Briatore, uitvoerend adviseur bij Alpine, is een groot voorstander van Colapinto en zou hem graag een kans zien krijgen in een racezitje. Toch is men het daar binnen Alpine niet overal over eens als het gaat om de toekomst van Doohan. Sommige mensen binnen het team willen hem meer tijd geven om zich te bewijzen. Hoewel er dus geruchten gaan over een wissel voor de triple-header in Imola, heeft Alpine nog geen officiële reactie gegeven. Teambaas Oliver Oakes benadrukte tijdens een FIA-persconferentie dat Jack Doohan voorlopig nog steeds de coureur is naast Pierre Gasly, maar dat het team altijd aan het evalueren is.

Nieuwe ontwikkelingen?

De komende weken worden dus cruciaal voor Doohan, die zich voorbereidt op de aankomende races. Of hij de kans krijgt om nog meer te laten zien, is dus de vraag en ligt aan de beslissing van de verschillende stakeholders binnen Alpine. De situatie is dus dynamisch en de race in Imola zou zomaar het podium kunnen worden voor een nieuwe ontwikkeling in de soap rondom het team. Bovenop alle geruchten ging vorig jaar ook al rond dat Doohan slechts een contract voor een aantal races zou hebben gekregen, waardoor het gemakkelijk zou zijn voor het team om hem vroegtijdig uit de wagen te halen. Mocht men doorpakken, wordt het na Yuki Tsunoda/Liam Lawson alweer de tweede wissel van dit nog vrij jonge seizoen.