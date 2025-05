Verstappen.com Racing doet dit seizoen weer mee aan de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS in samenwerking met Emil Frey Racing. Thierry Vermeulen wordt vergezeld door mede-Max Verstappen-protegé Chris Lulham. Ze waren afgelopen zondag op Brands Hatch ontzettend snel en wonnen in hun klasse, maar toch is Vermeulen zeer gefrustreerd.

Lulham en Vermeulen delen een Ferrari 296 GT3 in de zogeheten Gold Cup, één niveau onder de Pro-klasse. In GT World Challenge doet iedereen mee met gelijk presterende GT3-auto's, maar er zijn vier verschillende klasses gebaseerd op het niveau van de coureurs. Vooral omdat Lulham, een simracer van Team Redline, geen ervaring in de GT-racerij heeft, bevindt het duo zich niet in de Pro-klasse. Vermeulen verraste door sneller te zijn dan wie dan ook in de kwalificatie en de pole position te pakken voor Race 1. Hij bouwde een voorsprong op van twee seconden en kwam halverwege de wedstrijd binnen voor de verplichte rijderswissel en bandenwissel. Lulham verliet de pitstraat vlak voor de Garage 59-McLaren van Benji Goethe en Marvin Kirchhöfer en leek de leiding te behouden.

Vermeulen gefrustreerd na Race 1

Alessio Rovera kwam een ronde later vanaf P3 naar binnen om de AF Corse-Ferrari te overhandigen aan Vincent Abril. Hun pitstop was maar liefst vier seconden korter dan die van de Verstappen.com-Ferrari en dus kwam Abril voor Lulham terug de baan op. De jonge Brit probeerde meteen een gewaagde actie, wetende dat inhalen op Brands Hatch heel lastig is, maar hij kwam op het gras terecht, wat Goethe juist de mogelijkheid bood om de tweede positie af te pakken. Zo werden Lulham en Vermeulen derde.

Ondanks het podium in het algemeen klassement naast de overwinning in de Gold Cup was de laatstgenoemde alles behalve tevreden. "We hebben alles verloren tijdens de pitstop. Dit mag niet het thema worden voor de rest van het seizoen. Wanneer je een goede auto hebt en de coureurs doen het eveneens goed, dan wil je de race winnen. En we zijn hier om te winnen in het algemeen klassement, niet in de Gold Cup", vertelde de duidelijk gefrustreerde Nederlander.

© SRO/JEP

Pitstopdrama herhaalt zich in Race 2

Lulham kwalificeerde zich als tweede voor Race 2 op slechts 0,027 seconden achterstand van regerend kampioen Maro Engel, en misschien was dat wel een nog grotere verrassing dan de pole van Vermeulen. Het lukte Lulham om in de buurt te blijven van Engel, maar opnieuw verloor de Verstappen.com-Ferrari tijd bij de pitstop. Vermeulen zat al klaar in de gordels, nadat Lulham was uitgestapt, maar de bandenwissel duurde zo'n acht seconden te lang. Ze vielen terug tot buiten de top tien. Uiteindelijk werden ze als negende algemeen geklasseerd door een aantal straffen van de concurrentie en ze waren de zege in de Gold Cup kwijtgeraakt aan de Al Manar by WRT-BMW van Jens Klingmann en Al Faisal Al Zubair.

Er staat een drukke week op de planning voor Lulham en Vermeulen. Ze zullen op dinsdag en woensdag 13 en 14 mei deelnemen aan de officiële tweedaagse proloog van de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Dat zal gebeuren met de eigen Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Verstappen.com Racing. Het weekend daarop (17 en 18 mei) stappen ze weer in de Emil Frey-Ferrari in voor de Sprint Cup-races van de GT World Challenge Europe powered by AWS op Circuit Zandvoort.

