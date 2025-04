Timo Glock denkt dat, als de aanstaande upgrades de RB21 van Red Bull Racing niet gaan verbeteren, Max Verstappen niet naar Aston Martin of Mercedes zal gaan. De Nederlander zal dan een andere keuze maken, zo denkt de oud F1-coureur.

In gesprek met SkySports Germany stelt Glock dat de upgrades die het team naar Imola mee gaat nemen een belangrijke pitch zullen zijn in een poging om Verstappen ook na 2025 bij het team te houden. "Ze moeten de problemen analyseren en hopen op een update, waarna Verstappens toekomst duidelijk zal worden." De Nederlander heeft nog contract tot eind 2028, maar heeft ook een prestatieclasule in zijn contract staan waardoor hij eerder onder dit contract uit kan komen.

Artikel gaat verder onder video

Glock ziet optie voor Verstappen

Toch lijkt Glock vooral een andere optie als realistisch te beschouwen, naast een eventuele overgang naar Mercedes of Aston Martin: pensioen. "Dat zou zeker kunnen gebeuren als hij zegt dat het allemaal te dom en te gereguleerd voor hem is. Misschien komt hij ooit nog terug, maar je moet Verstappen serieus nemen als hij zegt dat hij met pensioen zou gaan als hij herhaaldelijk aan buitensporige straffen wordt onderworpen."

