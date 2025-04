'Verstappen kan vertrek Red Bull dan in gang zetten', Piastri en Norris oneens over McLaren | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde positie in de F1 Grand Prix van Bahrein en hij was niet te spreken over de wegligging van zijn RB21-bolide. Meteen deden geruchten de ronde dat de regerend wereldkampioen Red Bull Racing zou willen verlaten, maar die geruchten zijn er niet zomaar. Helmut Marko heeft namelijk zijn zorgen geuit over de toekomst van Verstappen bij het team en details over het contract van de Limburger zijn op straat gegooid. Verder is er meer duidelijkheid over het zitje van Jack Doohan bij Alpine, hebben de stewards extra straffen uitgedeeld en zijn de McLaren-coureurs het niet eens met elkaar over hun eigen auto na uitspraken van Lando Norris.

Marko maakt zich "grote zorgen" over toekomst Verstappen bij Red Bull

Helmut Marko is zeer bezorgd over de toekomst van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing na een teleurstellende Grand Prix van Bahrein. Verstappen, momenteel derde in het kampioenschap, is totaal niet te spreken over de situatie. De druk op Red Bull om de prestaties te verbeteren neemt toe, anders dreigt het team hun stercoureur kwijt te raken. Hij benadrukte in een interview met Sky Deutschland dat men snel verbetering moet zien: "Het is duidelijk. We moeten vooruitgang boeken die niet in punten wordt uitgedrukt, maar op de stopwatch." Lees hier het hele artikel over Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko die zijn zorgen uit over de viervoudig wereldkampioen.

'Jack Doohan heeft steun binnen Alpine en is tot zomer zeker van plek'

Jack Doohan kan voorlopig opgelucht ademhalen. Ondanks een moeizame start van zijn debuutseizoen bij Alpine, lijkt zijn plek bij het team tot aan de zomer veilig te zijn. De komst van Franco Colapinto als reservecoureur, en de steun die hij kreeg van Flavio Briatore, deed aanvankelijk de geruchten over een mogelijke vervanging van Doohan toenemen, maar het team blijft vertrouwen houden in de Australiër. Doohan, die zijn debuut maakte tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024, begon het huidige seizoen naast Pierre Gasly. Ondanks een aantal tegenslagen, zoals crashes en straffen, heeft Doohan tóch indruk weten te maken met zijn snelheid en samenwerking met het engineeringteam. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Jack Doohan bij Alpine.

Horner met handen in het haar en onthult: 'Krijgen de oplossing niet naar de baan'

Max Verstappen is bijzonder ontevreden over de RB21 die hij momenteel voorgeschoteld krijgt van Red Bull Racing. Tijdens de Grand Prix van Bahrein kwam de regerend wereldkampioen niet verder dan de zesde plaats en dat heeft de nodige alarmbellen doen afgaan. Christian Horner onthult dat Red Bull met een groot probleem zit; de oplossing lijkt voorhanden, maar men krijgt het niet naar het circuit. "De oplossingen, als we ze vergelijken met wat we nu op de baan zien, komen niet overeen met wat onze apparatuur laat zien", zo vertelt de teambaas aan de media in Bahrein. En dat is een groot probleem, stelt Horner: "Waarom zien we met onze tools niet wat we op het circuit zien?" Lees hier het hele artikel over teambaas Christian Horner die oplossingen bij Red Bull niet ziet werken.

Piastri oneens met Norris over McLaren: "Ik vind het niet kunnen om iets anders te beweren"

McLaren is hard op weg het constructeurskampioenschap in de Formule 1 met succes te verdedigen. Desondanks beweert Lando Norris dat de MCL39 niet de sterkste auto op de grid is, maar Oscar Piastri is het daar niet mee eens. De ploegmaat is eerlijk over de snelheid van de McLaren na zijn overwinning in de F1 Grand Prix van Bahrein. "Ik bedoel, van mijn kant, uiteraard ga ik niet het feit negeren dat we momenteel de beste auto hebben. Ik vind het niet kunnen om iets anders te beweren. Echter, het is wel lastig, omdat de gaten nog steeds dichtbij elkaar zitten. Een foutje van één of twee tienden is snel gemaakt en dat is ongeveer ook onze voorsprong." Lees hier het hele artikel over Oscar Piastri die ingaat op uitspraken van Lando Norris.

'Verstappen kan prestatieclausule in de zomer al activeren om te vertrekken bij Red Bull'

Jonathan McEvoy, die goed contract heeft met Jos Verstappen en zo dicht op het vuur zit, heeft de precieze details van de prestatieclausule van Max Verstappen bij Red Bull Racing op straat gegooid. Dat die clausule er al was wisten we, maar de details en het moment waarop deze geactiveerd kan worden nog niet. Dit heeft de Daily Mail nu onthuld. Lees hier het hele artikel over de prestatieclausule van Max Verstappen.

FIA deelt strafpunten uit maar trekt ook een gridstraf in na Grand Prix Bahrein

De stewards hadden het er maar druk mee na de F1 Grand Prix van Bahrein. Er zijn een aantal extra straffen uitgedeeld in de vorm van strafpunten, maar de FIA heeft ook een straf ingetrokken. Liam Lawson kreeg twee tijdstraffen vanwege verschillende incidenten waarin hij contact had met andere deelnemers. Daar kwamen ook de nodige strafpunten bij kijken. De Racing Bulls-coureur was niet de enige, want ook Carlos Sainz was de pineut. Gelukkig bij een ongeluk: een andere straf die de Williams-coureur had gekregen, is ingetrokken. Lees hier het hele artikel over de beslissingen van de stewards.

Verstappen doet voornaamste probleem RB21 uit de doeken: "Dat maakt het zo ingewikkeld"

Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats in de F1 Grand Prix van Bahrein. Hij kon de McLarens, de Mercedes van George Russell en de Ferrari's niet bijhouden en is nu teruggezakt naar de derde plek in de tussenstand. De coureur van Red Bull Racing vertelt wat zijn grootste problemen zijn met de RB21-bolide. "Alles wat fout had kunnen gaan, ging fout", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Bahrein. "De pace was echt heel slecht... Dus ik denk dat de positie waarop ik ben gefinisht, het beste is wat ik had kunnen doen. De remmen waren vandaag een beetje beter, omdat we het materiaal mochten vervangen. Maar het probleem is niet alleen het gevoel in de remmen." Lees hier het hele artikel over de problemen van de Red Bull RB21 in Bahrein.

