De Mercedes van George Russell kampte met verschillende elektronische problemen tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein. Desondanks finishte hij als tweede achter racewinnaar Oscar Piastri, maar het malheur had niet alleen gevolgen voor Russell en zijn DRS. Ook Lando Norris en de kijkers thuis hadden er zelfs last van.

Piastri schreef de race op het Bahrain International Circuit op zijn naam door vlekkeloos te rijden vanaf de pole position. Russell kwam in de slotfase onder druk te staan van Norris die vanaf P6 was begonnen, maar stelde uiteindelijk toch de tweede plek veilig. De Ferrari's maakten hun beste Grand Prix van 2025 tot nu toe mee door als vierde en vijfde te eindigen met Charles Leclerc voor de neus van Lewis Hamilton. Max Verstappen was op geen enkel moment vooraan het veld te vinden op het Midden-Oosterse eilandje. De Red Bull RB21 was niet competitief genoeg om zich te mengen in de strijd om de podiums met een spoedvergadering van de topmannen van de Oostenrijkse formatie tot gevolg.

Brake-by-wire-systeem geeft de geest

Russell reed een haast perfecte wedstrijd, maar zijn Mercedes W16 was allesbehalve dat. Elektronische problemen gooiden bijna roet in het eten van de mooie prestatie van de Brit. Wat was er precies aan de hand met de zilverkleurige bolide? "Ik ben mega-blij om eerlijk te zijn", vertelde hij over zijn P2-resultaat in Bahrein. "Die laatste tien ronden waren uitzonderlijk moeilijk. Het brake-by-wire-systeem ging kapot. Het rempedaal ging naar de vloer. Ik moest het constant resetten."

Zijn race-engineer Marcus Dudley had hem via de boardradio verteld dat hij de hele computer op zijn stuur kon verliezen. Russell vervolgde zijn uitleg: "Ik was daarom bang geworden om enige aanpassingen te maken op het stuur. Wat nou als ik vast kwam te zitten met een suboptimale afstelling? Ik verloor zo veel tijd aan het einde van de race, dus om dan alsnog tweede te worden is geweldig."

Radioknop bediende plotseling de DRS

De elektronische problemen hadden er ook toe geleid dat het stuur niet meer aangaf of hij het Drag Reduction System, het openen van de achtervleugel, mocht gebruiken. Russell werd tijdens de race door Dudley gevraagd of hij wilde dat Mercedes hem de volledige controle over de DRS zou geven en dat wilde hij wel. Uiteindelijk reed Piastri alsnog van hem weg en dus zat hij niet meer binnen één seconde van zijn voorligger, maar desondanks opende hij toch een keer zijn achtervleugel. Dat was per ongeluk gebeurd.

"We deden in feite een override op de DRS", vertelde Russell. "En een keer drukte ik op de knop voor de radio, maar de DRS ging open. Ik heb hem meteen weer dicht gedaan en ging van mijn gas af om geen tijd te winnen. Ik verloor meer dan dat ik er mee won, het was maar heel eventjes open. Dat laat maar zien hoeveel problemen we wel niet hadden."

Gevolgen voor Norris en de kijkers thuis

Niet alleen Russell zelf had last van het elektronische malheur. De transponder in zijn Mercedes was eveneens defect en dus kon de GPS-data niet registreren waar Russell was op de baan. Toen Norris Leclerc had ingehaald voor de derde plaats en hij de jacht op Russell opende, stuitte de McLaren-coureur op dit probleem. Omdat er niet geregistreerd werd waar Russell was, kon er op het stuur van Norris niet worden aangegeven of hij de DRS mocht gebruiken achter zijn landgenoot. Hij werd gewaarschuwd via de boardradio door race-engineer Will Joseph gewaarschuwd dat hij alleen de achtervleugel mocht openen, als hij 100 procent zeker wist dat hij binnen een seconde van Russell zat.

Er waren ook gevolgen voor de fans en kijkers die thuis voor de buis zaten. Omdat de transponder van Russell niet goed werkte, zakte hij constant naar beneden op de tijdenlijst die normaal gesproken altijd aan de linkerkant van het scherm staat. De regie nam daarom het besluit om de live-tijdenlijst op een gegeven moment van de tv te halen. Er werd alleen nog één keer per ronde laten zien wat de toptienposities waren in een apart blokje rechtsonder.

Geen straf ondanks overtreding artikel 22.1.h

Omdat Russell zijn DRS had gebruikt terwijl het niet mocht, was hij in overtreding van artikel 22.1.h van de sportief reglementen en dus kreeg hij een onderzoek van de FIA aan zijn broek. Een afgevaardigde van Mercedes moest naar de stewards toe en die besloten uiteindelijk om geen straf uit te delen, en dus behield Russell de tweede stek in Bahrein. De stewards hebben uitgelegd waarom hem geen straf werd opgelegd.

"Door een brake-by-wire-probleem en andere elektronische problemen was hem geadviseerd om een extra knop in de cockpit te gebruiken als back-up radioknop, maar deze bleek ook te dienen als handmatige DRS-activatie", leest de verklaring van de FIA. "Op het rechte stuk tussen bochten 10 en 11 probeerde hij te communiceren met het team door deze knop te gebruiken, maar in plaats daarvan activeerde hij per ongeluk de DRS. De DRS was voor 37 meter geactiveerd op een recht stuk van ongeveer 700 meter. Terwijl hij er 0,02 seconden mee won, gaf hij bij de volgende bocht 0,28 seconden op ter compensatie. Dit is door de telemetrie bevestigd. Terwijl dit technisch gezien een overtreding is, vonden de stewards dat het geen voordeel had opgeleverd op sportief vlak, en dus wordt er geen straf uitgedeeld."

Online zijn de meningen verdeeld. De ene fan laat op social media weten dat dit besluit correct is, omdat het per ongeluk ging, en omdat Russell allerlei problemen had en hij niet probeerde er voordeel uit te halen, terwijl een ander weer zegt dat een overtreding een overtreding is en altijd bestraft moet worden. Wat vinden jullie?

