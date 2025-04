Helmut Marko is zeer bezorgd over de toekomst van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing na een teleurstellende Grand Prix van Bahrein. Verstappen, momenteel derde in het kampioenschap, is totaal niet te spreken over de situatie. De druk op Red Bull om de prestaties te verbeteren neemt toe, anders dreigt het team hun stercoureur kwijt te raken.

De situatie begint nijpend te worden voor Red Bull, dat na slechts vier races al 80 punten achter McLaren staat in het constructeurskampioenschap. Verstappen wist in Bahrein slechts als zesde te eindigen, ondanks dat hij Japan één week eerder nog wist te winnen. De race in Sakhir werd gekenmerkt door balansproblemen en inefficiënte pitstops, waardoor de zorgen over de competitiviteit van de Red Bull-auto alleen maar toenamen. Het contrast met de dominant rijdende Oscar Piastri maakte het allemaal nog schrijnender.

Verstappen-clausule

De zorgen zijn groot, zo liet Marko weten in een interview met Sky Deutschland. Hij benadrukte dat men snel verbetering moet zien: "Het is duidelijk. We moeten vooruitgang boeken die niet in punten wordt uitgedrukt, maar op de stopwatch." De Red Bull-adviseur maakt zich zorgen, vooral omdat Verstappen een contract heeft met prestatieclausules waardoor hij het team kan verlaten als er niet snel verbetering in de resultaten komt. Na de race in Bahrein vond er dan ook een crisisoverleg plaats in de paddock, waar de kopstukken van Red Bull, waaronder Christian Horner en Marko, de situatie bespraken. Marko gaf aan dat er nieuwe onderdelen moeten komen in de volgende races om de problemen het hoofd te bieden.

Bezorgdheid is groot

De druk op Red Bull is voelbaar, mede omdat teams als Mercedes en Aston Martin mogelijk interesse hebben in Verstappen. Hoewel de Nederlander nog een contract heeft tot 2028, zullen de prestaties van Red Bull van cruciaal belang zijn om de viervoudig kampioen aan boord te houden. Horner liet eerder al weten dat het aan Red Bull is om een racewinnende auto te leveren. De komende races zullen dan ook cruciaal worden voor de toekomst van Verstappen en Red Bull in de koningsklasse. Marko weet dat het ooit lijkende droomhuwelijk anders op de klippen kan kopen: "De bezorgdheid is groot. Zoals ik al zei, er moeten verbeteringen komen in de nabije toekomst zodat hij opnieuw kan winnen. We moeten een basis creëren waarmee hij kan vechten voor het wereldkampioenschap."