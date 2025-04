Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats in de F1 Grand Prix van Bahrein. Hij kon de McLarens, de Mercedes van George Russell en de Ferrari's niet bijhouden en is nu teruggezakt naar de derde plek in de tussenstand. De coureur van Red Bull Racing vertelt wat zijn grootste problemen zijn met de RB21-bolide.

Verstappen had zich als zevende gekwalificeerd op het Bahrain International Circuit. Hij had het erg lastig met de remmen, maar gelukkig mocht Red Bull, in overleg met de FIA, de IR-sensor van de rem rechtsvoor vervangen evenals het afkoelingsmateriaal van het remblok linksachter. Bij alle vier remmen werd het wrijvingsmateriaal eveneens vervangen. Het leek de viervoudig wereldkampioen echter niet veel te helpen op de zondag. Na een mislukte stint op de harde compound en een safety car-periode voor brokstukken op de baan, herstartte hij als achtste. Verstappen kon Esteban Ocon en Pierre Gasly nog inhalen, maar meer dan P6 zat er niet in.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Verstappen kan prestatieclausule in de zomer al activeren om te vertrekken bij Red Bull'

Geen gevoel

"Alles wat fout had kunnen gaan, ging fout", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Bahrein. "De pace was echt heel slecht... Dus ik denk dat de positie waarop ik ben gefinisht, het beste is wat ik had kunnen doen." De grootste problemen afgelopen weekend waren de remmen en de banden, zo weet hij te onthullen.

"De remmen waren vandaag een beetje beter, omdat we het materiaal mochten vervangen", vervolgde de Limburger na de race. "Maar het probleem is niet alleen het gevoel in de remmen, wat al niet is zoals ik het wil hebben, maar ook onze banden die oververhitten. Dus wanneer ik aan het remmen ben, is er geen gevoel, en dan is het heel makkelijk om de voor- of de achterbanden te blokkeren of alle vier tegelijk. We zijn dit seizoen nóg slechter met de banden. Dat maakt het zo ingewikkeld, omdat dat vorig jaar voor ons niet al te slecht was hier [in Bahrein]."

Gerelateerd