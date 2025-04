'Verstappen kan prestatieclausule in de zomer al activeren om te vertrekken bij Red Bull'

Jonathan McEvoy, die goed contract heeft met Jos Verstappen en zo dicht op het vuur zit, heeft de precieze details van de prestatieclausule van Max Verstappen bij Red Bull Racing op straat gegooid. Dat die clausule er al was wisten we, maar de details en het moment waarop deze geactiveerd kan worden nog niet. Dit heeft de Daily Mail nu onthuld.

Red Bull en Verstappen kennen een moeizaam seizoen, maar ondanks dat staat Verstappen momenteel op P3 en niet ver van Lando Norris en Oscar Piastri af. McEvoy, die een goede relatie heeft met Jos Verstappen, heeft op straat gegooid wat de prestatieclausule precies in zou houden. "Hij heeft een clausule in zijn contract staan, dat tot en met 2028 loopt, waarbij hij bij Red Bull mag vertrekken als hij niet in de top drie staat in het kampioenschap." Misschien nog wel belangrijker is dat de clausule al deze zomer geactiveerd kan worden door Verstappen. "Mij is verteld dat die ontsnappingsclausule al in de zomer in werking kan worden gesteld."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Weerbericht GP Saoedi-Arabië: wederom hoge temperaturen en veel zon

Meerdere opties Verstappen

Vervolgens denkt iedereen dan meteen aan een vertrek, maar er zou volgens McEvoy ook nog een andere optie zijn als Verstappen de optie in het contract licht en het contract tot eind 2028 teniet wordt gedaan. "Als de clausules van Verstappen van kracht worden, heeft hij meerdere opties. Hij kan een nieuw éénjarig contract tekenen om in 2026 bij Red Bull te blijven, en te kijken welk team het beste omgaat met de nieuwe regels, en dan voor de beste optie kiezen."

'Verstappen heeft teams voor het uitkiezen'

De andere optie is dat hij het geloof in Red Bull laat varen en voor een ander team kiest. Aston Martin is vaak genoemd als een optie voor Verstappen, maar daarnaast is ook Mercedes nog een optie. McEvoy stelt dat Aston Martin en Mercedes momenteel buiten Red Bull de enige andere opties zijn voor Verstappen. "Mercedes ziet Verstappen wel graag komen. Daarnaast heb je ook Aston Martin nog. Hoewel ze nu snelheid tekortkomen, zijn ze ambitieus, en geven ze veel geld uit. Als we eerlijk zijn, heeft Verstappen de teams voor het uitkiezen. Als hij Red Bull verlaat, heeft hij de teams voor het uitkiezen."

Gerelateerd