De F1 Grand Prix van Bahrein bleek een waar spektakelstuk te zijn, maar veel tijd om na te genieten is er niet. Komend weekend wordt de triple header namelijk afgerond met de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabie.

Afgelopen weekend in Sakhir domineerde McLaren, en dan vooral Oscar Piastri, van start tot finish en kende Max Verstappen met Red Bull Racing een enorm lastig weekend. Het voordeel is dat Verstappen en zijn team niet lang hoeven te wachten totdat ze revanche kunnen nemen, want komend weekend wordt er dus alweer geracet.

Weerbericht GP Saoedi-Arabië

Wat betreft het weer en de temperaturen gaat het in Djedda niet veel anders zijn dan in Bahrein het geval was. Sterker nog: het wordt nog wat warmer. Met 33, 34 en 35 graden Celsius en geen enkele kans op regen (veel zon) zullen de coureurs en teams wederom in warme omstandigheden gaan rijden. De degradatie van de banden zou wel minder moeten zijn wegens het nieuwe asfalt, maar Pirelli neemt wel de C3, C4 en C5-banden mee en dus niet de hardste varianten.

Het weerbericht voor de Grand Prix van Saoedi-Arabie komend weekend. In Djedda wederom hoge temperaturen en geen kans op regen.#SaudiArabianGP #F1 #Verstappen pic.twitter.com/aW08TYOtX1 — GPFans NL (@GPFansNL) April 14, 2025

