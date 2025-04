Max Verstappen is bijzonder ontevreden over de RB21 die hij momenteel voorgeschoteld krijgt van Red Bull Racing. Tijdens de Grand Prix van Bahrein kwam de regerend wereldkampioen niet verder dan de zesde plaats en dat heeft de nodige alarmbellen doen afgaan. Christian Horner onthult dat Red Bull met een groot probleem zit; de oplossing lijkt voorhanden, maar men krijgt het niet naar het circuit.

Red Bull Racing stelt momenteel alles in het werk om de problemen aan de RB21 zo spoedig mogelijk op te lossen, maar men kampt met een groot probleem. Het team dacht de issues boven tafel te hebben, maar niets blijkt minder waar. Horner onthult dat zijn technici in theorie een oplossing hebben voor de problemen waar Verstappen - en ook teamgenoot Yuki Tsunoda - mee kampen, maar dat deze oplossing in de praktijk niet blijkt te werken. "De oplossingen, als we ze vergelijken met wat we nu op de baan zien, komen niet overeen met wat onze apparatuur laat zien", zo vertelt de teambaas aan de media in Bahrein. En dat is een groot probleem, stelt Horner: "Waarom zien we met onze tools niet wat we op het circuit zien?"

Red Bull krijgt theorie naar praktijk niet voor elkaar

Red Bull dacht - door te testen in onder meer de windtunnel - de problemen opgelost te hebben, maar moet opnieuw naar de ideeënbox. "Als je met zo'n probleem zit, moet je het ontleden", zo erkent Horner, die er echter op vertrouwd dat zijn team van knappe koppen in staat is dit te doen. "We hebben een sterk technisch team dat de afgelopen jaren fantastische auto's heeft gebouwd en ik heb er vertrouwen in dat ze dit tot op de bodem zullen uitzoeken." Dit neemt echter niet weg dat hij nu nog met de handen in z'n haar zit. "Het is letterlijk zo dat de tool niet repliceert wat we op de baan zien. Op zo'n moment is het alsof je de tijd op de twee verschillende horloges afleest", aldus Horner.

Beperkte middelen maakt situatie nog complexer

Daarnaast kampt Red Bull nog met het probleem dat het slechts beperkte middelen heeft om nieuwe oplossingen te zoeken. In een tijd waarin er met beperkte budgetten wordt gewerkt en waar onderzoek in de windtunnel en Computational Fluid Dynamics beperkt is, is dit een enorme uitdaging. Dat betekent dat het onmogelijk is om zomaar ideeën op tafel te gooien en maar te kijken welke werken. Verstappen moet hopen dat Red Bull haar middelen juist besteedt en dat er spoedig alsnog een oplossing komt.

