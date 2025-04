Red Bull slaat alarm en roept per direct alle kopstukken om tafel, Verstappen niet aanwezig

Red Bull Racing heeft na de dramatisch verlopen Grand Prix van Bahrein direct aan de handrem getrokken en alle belangrijke kopstukken aan tafel gezet. Formule 1-journalist Thomas Maher van PlanetF1 laat weten dat er op dit moment een intensieve spoedvergadering plaatsvindt zónder Max Verstappen.

Het hele weekend was het al niet om aan te gluren bij Red Bull Racing, maar de hoop was toch een beetje gevestigd op zondag; de dag waarop Verstappen vaak als een duveltje uit een doosje weet te komen. Vandaag slaagde de wereldkampioen daar echter niet in. En dat had niets met zijn eigen kwaliteiten of inzet te maken. Red Bull liep van het ene tegen het andere probleem aan en niets leek te werken. Des te knapper was het dat Verstappen zijn RB21 alsnog naar de zesde positie wist te rijden. Hiermee wist hij - voor de zoveelste keer - de problemen enigszins te verbloemen, maar achter de schermen zijn alle alarmbellen al afgegaan. Alle Red Bull-kopstukken zijn per direct om tafel gegaan om de huidige situatie te bespreken.

Verstappen liet er na afloop van de race in Bahrein al geen gras meer over groeien. De Limburger somde een heel boekwerk aan problemen op die er momenteel gaande zijn bij Red Bull. Van rem- tot bandenproblemen, van foutieve pitstops tot het gebrek aan grip en snelheid. Er moet nu echt ingegrepen worden, want anders kan een nieuw kampioenschap spoedig de prullenbak in. Verstappen gaf al aan dat hij 'op dit moment even geen zin' had om met Red Bull te praten over de huidige problematiek. En dat blijkt ook wel, want Verstappen ontbreekt bij de spoedvergadering die Red Bull momenteel houdt in Bahrein. Verstappen zit niet aan de tafel met de knappe koppen die deze problemen moeten gaan oplossen.

Red Bull voert topoverleg zónder Verstappen in Bahrein

Maher laat op X weten dat de hoge bazen van Red Bull Racing om tafel zijn gegaan om de huidige situatie te bespreken. Onder hen bevinden zich teambaas Christian Horner en dr. Helmut Marko, maar ook technisch directeur Pierre Waché en hoofdingenieur Paul Monaghan. Wat precies het agendapunt is van deze plotselinge vergadering, wordt niet helemaal duidelijk, maar het lijkt alles te maken te hebben met de moeizame fase waarin Red Bull verkeert.

🚨 Intensive meeting at Red Bull right now with the following team members:



Horner

Wache

Monaghan

Marko



[@thomasmaheronf1] — RBR Daily (@RBR_Daily) April 13, 2025

