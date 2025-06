F1-stewards onder vuur: Horner wil meer duidelijkheid, Wheatley vindt zelf oplossen beter

Na het incident tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje ligt het beleid van de F1-stewards onder vuur. Er is twijfel of de stewards de teams genoeg duidelijkheid geven over hoe ze met race-incidenten moeten omgaan.

Tijdens de race kreeg Verstappen van Red Bull het verzoek om zijn plek terug te geven aan Russell. Dit kwam nadat Russell bij het inhalen een tik uitdeelde, waardoor Verstappen de bocht moest afsnijden. Dit leidde later tot een botsing, met een tijdstraf van tien seconden voor Verstappen als gevolg. Achteraf gaven de stewards echter aan dat het helemaal niet nodig was om de plek terug te geven.

Slechte communicatie volgens Horner

Christian Horner, teambaas van Red Bull, vond de communicatie hierover erg slecht. Na de race zei hij dat het lastig is voor de teams, omdat de vragen aan de stewards vaak niet beantwoord worden. Daardoor moeten teams zelf inschatten wat de juiste actie is. Horner heeft een duidelijke mening in petto: “Teams kunnen de stewards nog altijd vragen stellen of het teruggeven van een positie nodig is, maar dergelijke vragen worden niet beantwoord.” Hij wil dat de stewards daar in de toekomst duidelijker over worden.

Wheatley kijkt anders naar de situatie

Sauber-teambaas Jonathan Wheatley ziet het heel anders. Volgens hem kunnen teams het best zelf inschatten wat nodig is: “De teams hebben de kans om de situatie te lezen en het zelf te regelen”, aldus Wheatley. Ook Sauber moest in Spanje zelf beslissen wat te doen, nadat Nico Hülkenberg bij de start door Lawson van de baan werd geduwd en een paar plekken won. Later bleek dat Hülkenberg vooral zoveel plaatsen won door zijn goede start, en niet omdat hij de bocht afsneed.

