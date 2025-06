Waar Red Bull jarenlang Formule 1 domineerde, zakt het team nu steeds verder weg op de ranglijst. Max Verstappen mag dan nog altijd races winnen, maar het totaalplaatje ziet er minder rooskleurig uit dan in voorgaande jaren. Waar het probleem van deze vormdip ligt? Sergio Pérez, oud-coureur bij het team van Red Bull Racing, lijkt dat te weten.

Nadat Red Bull vele dominante jaren heeft gekend in de Formule 1, is het dit jaar wel duidelijk dat het meer moeite heeft dan andere jaren (en dat is een understatement). Ondanks dat Verstappen nog meedoet om het wereldkampioenschap, heeft het team moeite om een stabiele auto te bouwen om mee te kunnen doen in het constructeurskampioenschap. Waar deze situatie vandaan komt, lijkt voor Pérez duidelijk: sinds het vertrek van Adrian Newey bij het team zijn de problemen alleen maar groter geworden.

Wat is de oorzaak van de 'ondergang'

Red Bull Racing heeft de afgelopen jaren veel successen geboekt, maar sinds het vertrek van topontwerper Adrian Newey is daar verandering in gekomen. “Toen Adrian Newey vertrok, zijn er veel meer problemen ontstaan”, vertelt Sergio Perez openhartig in de podcast Desde el Paddock. “Daarna vertrok ook Jonathan Wheatley, die een fundamenteel deel van het team was.”

Dominantie nooit zo fors als die Mercedes kende

De Mexicaan legt uit dat Red Bull nooit zo dominant is geweest als Mercedes in zijn beste jaren: “We domineerden niet zoals Mercedes, dat een groot voordeel had met de motor. Ons voordeel was klein, maar we hadden een geweldig team.” Toen Newey zich eerst terugtrok voor de bouw van een hypercar en daarna naar Aston Martin vertrok, nam de onrust binnen het team toe.

Newey was de geheime troef voor het succes

Perez benadrukt het belang van Newey voor Red Bull: “Adrian [Newey, red.] wist precies hoe alle onderdelen van de auto samenwerkten. Zelfs een kleine aanpassing kon gevolgen hebben overal. Hij was niet alleen een topontwerper, maar wist de mensen ook bij elkaar te brengen.”