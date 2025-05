Emerson Fittipaldi snapt niks van de keuzes van Red Bull voor teamgenoten naast Max Verstappen dit seizoen. Eerst werd Sergio Perez nog aan de kant gezet, maar ook Liam Lawson moest een 'degradatie' incasseren. De F1-legende is het absoluut niet eens met het beleid van het team uit Milton Keynes.

Dat het snel kan gaan bij Red Bull is érg duidelijk. Zo werd Liam Lawson bij het team aangekondigd als vervanger voor Checo Pérez. Maar veel tijd kreeg de 23-jarige rookie niet. Na twee races had het team kennelijk alweer genoeg gezien en besloot hem te ruilen met Yuki Tsunoda, die op dat moment nog reed bij Racing Bulls. Ook daar gaat het voor Lawson nog niet helemaal als gehoopt. Samen met drie andere coureurs heeft hij nog geen punten weten te pakken dit seizoen. In tegenstelling tot zijn teamgenoot Isack Hadjar, die momenteel al 5 punten wist mee te pakken.

Tsunoda niet geschikt voor Red Bull

"Checo Perez was een geweldige vertegenwoordiger van ons, de Latijns-Amerikanen. Hij werd alleen niet begrepen door Red Bull Racing", vertelt Fittipaldi in gesprek met AS. Na het vertrek van Perez probeerde Red Bull het met Liam Lawson en momenteel met de Japanner Yuki Tsunoda. Lawson scoorde geen enkel WK-punt en kwam ook helemaal niet in de buurt van Verstappen. Tsunoda doet het volgens Fittipaldi iets beter, maar ook hij vindt de huidige teamgenoot niet geschikt: "We kijken dit jaar naar de coureurs die ze naast Max Verstappen zetten. Naar mijn mening zijn ze slechter dan Checo", zegt de Braziliaan duidelijk.

Mexicaan moet meer lof krijgen

Fittipaldi benadrukt dat Perez meer waardering verdient. "Perez won in Monaco, en hij won op Bakoe. Het waren zeer moeilijke stratencircuits. Op zulke stratencircuits is hij altijd heel erg snel." Volgens de F1-legende maken Lawson en Tsunoda het niet waar: "Die gasten zijn nog slechter dan Perez!"

