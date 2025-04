Nadat Sky Sports-analist Martin Brundle zag dat zelfs Verstappens uitzonderlijke kwaliteiten niet genoeg waren om het verschil te maken in Sakhir blijven de geluiden om en rondom Red Bull Racing en Max Verstappen aanwakkeren.

In de slotfase van de Grand Prix in Bahrein lukte het Verstappen uiteindelijk om Pierre Gasly’s Alpine in te halen en op die manier zesde te worden, maar de schade was al zichtbaar. “Hij kon Gasly pas op het laatste moment verschalken. En dan waren er ook nog de haperende pitstops met technische problemen,” aldus Brundle. “Gezien het feit dat het team een week eerder nog won in Japan, zal dit alles behoorlijk verwarrend zijn, waarschijnlijk ook voor henzelf. Er zullen zware gesprekken gevoerd worden.”

Marko: “Bezorgdheid is groot”

Ook Red Bull-topman Helmut Marko sprak zijn zorgen uit over de huidige situatie, en dan vooral met het oog op Verstappens ambities: “De bezorgdheid is groot,” zei Marko tegenover Sky Deutschland. “Er moeten snel verbeteringen komen, zodat hij weer kan strijden om overwinningen. We moeten hem een auto geven waarmee hij kan vechten voor het wereldkampioenschap.”

Hoewel Verstappen tot eind 2028 onder contract staat, blijft zijn toekomst onderwerp van speculatie. Er zou een prestatieclausule in zijn contract staan, die hem onder bepaalde voorwaarden in staat stelt om eerder op te stappen. Teams als Mercedes en Aston Martin zouden de situatie nauwlettend in de gaten houden. Dat de toekomst van Max Verstappen nog onzeker is blijft een feit.

