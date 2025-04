Verstappen.com Racing, het eigen team van Max Verstappen, debuteerde afgelopen zaterdagavond in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Harry King, Chris Lulham en Thierry Vermeulen deelden een Aston Martin op het Circuit Paul Ricard en werden tweede in hun klasse na de race van zes uur. Tevens scoorden ze punten voor het algemene klassement.

Het Verstappen.com Racing-trio kwalificeerde zich als twaalfde algemeen in een enorm veld van 59 GT3-auto's. Vermeulen nam de start op zich en overhandigde de Aston Martin, die onderhouden en gerund wordt door 2 Seas Motorsport, aan Lulham na de eerste twee uur. Beiden zijn protegés van Max Verstappen. Vermeulen heeft de afgelopen drie jaar al GT3-ervaring opgedaan, maar Lulham is echt een rookie die door Max persoonlijk was gekozen uit het bekende simraceteam van Redline. King deed de laatste stint en schoof op van P5 naar P4 in zijn klasse, de Gold Cup (één niveau onder de Pro-klasse), toen de oppermachtige Garage 59-McLaren uitviel. Hij passeerde vervolgens de RJN-McLaren en zette de jacht in op de Al Manar by WRT-BMW. De Brit slaagde erin om aan de binnenkant van Jens Klingmann te duiken richting de finish en zo P2 in de Gold Cup te pakken. Ze zagen als negende het zwart-witgeblokt en verdienden dus ook punten voor het algemene klassement.

Artikel gaat verder onder video

Reacties van King, Lulham en Vermeulen

"We hebben allemaal heel hard gewerkt in de winter om hier te zijn", begon Vermeulen bij Verstappen.com. "Die eerste paar ronden hadden een enorme leercurve om erachter te komen hoe de auto in een race voelde met andere auto's om ons heen. Maar ik denk dat we het uitzonderlijk goed gedaan hebben. We bleven uit de problemen en met de pace zat het ook wel goed, zeker aangezien we technische mankementen hadden eerder in het weekend."

Ook King blikt tevreden terug op de langeafstandsrace in Zuid-Frankrijk: "Het was mijn verantwoordelijkheid om het einde van de race te doen. Ik stapte in voor een dubbele stint van twee uur. Ik begon als vijftiende of zestiende algemeen en vierde of vijfde in onze klasse, dus we hadden wat werk aan de winkel, maar het lukte me om me naar voren te vechten. We pakten de tweede plaats in het laatste kwartier."

Lulham was vooral onder de indruk van de 'brutaliteit' van de race. "Verkeer en andere factoren waar ik niet aan gewend was, zoals pick-up op de banden en stof op de baan, hebben allemaal een significant effect op de balans van de auto en het gevoel dat je hebt. Daar heb ik het meest geleerd, maar daar heb ik dus ook de meeste tijd mee verloren. Er is dus ruimte voor verbetering, maar over het algemeen ben ik blij."

© SRO/JEP | Vermeulen (links) samen met Lulham (rechts)

