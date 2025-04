Na de Grand Prix van Bahrein gingen er geruchten over een mogelijke ruzie tussen Helmut Marko en Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen. De spanningen zouden zijn ontstaan na een teleurstellend weekend voor het team van Red Bull.

Verstappen had het zwaar te verduren met remproblemen en kwalificeerde slechts als zevende. Bovendien verliep de race ook niet van een leien dakje door balansproblemen en mislukte pitstops. De geruchten over de verhitte discussie tussen Vermeulen en Marko, gebaseerd op verslag van Ted Kravitz, deden de ronde in de paddock. De Sky F1-verslaggever claimde dat Vermeulen Marko "een stuk van zijn gedachten" gaf en boos de garage uit was gelopen. De uitspraken van Kravitz zorgden voor een flinke draaiende geruchtenmolen in de Formule 1-wereld.

Ruzie of niet?

“Verstappen’s manager, Raymond Vermeulen, is gespot in een felle woordenwisseling met Helmut Marko”, meldde Kravitz live in zijn Ted’s Notebook. “Niet veel later stormde hij zichtbaar geërgerd weg.” Ondanks de claims van Kravitz, ontkennen bronnen dichtbij de situatie tegenover PlanetF1 dat er überhaupt een ruzie is geweest tussen Vermeulen en Marko. Wat er precies gebeurd is in de Red Bull-garage tijdens het raceweekend in Bahrein is dus nog maar de vraag.

Frustraties

De onduidelijkheid over de vermeende ruzie zorgt voor een extra laagje spanning in de huidige situatie bij Red Bull. Na de teleurstellende race in Bahrein staat Verstappen nu acht punten achter in het kampioenschap, terwijl het team in het constructeurskampioenschap derde staat, 80 punten achter McLaren. Het heeft dus duidelijk nog een hoop werk te verzetten om de situatie in het klassement recht te zetten. De RB21 kampt met een hoop problemen, waaronder remproblemen, instuurproblemen, bandendegradatie en een gebrek aan snelheid. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de frustraties binnen het team verder oplopen.