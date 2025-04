Jack Doohan kan voorlopig opgelucht ademhalen. Ondanks een moeizame start van zijn debuutseizoen bij Alpinw, lijkt zijn plek bij het team tot aan de zomer veilig te zijn. De komst van Franco Colapinto als reservecoureur deed aanvankelijk de geruchten over een mogelijke vervanging van Doohan toenemen, maar het team blijft vertrouwen houden in de Australiër.

De druk op Doohan werd vanzelfsprekend groter toen Colapinto in januari bij Alpine aansloot, zeker na de interesse die hij wekte bij Flavio Briatore. Doohan, die zijn debuut maakte tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024, begon het huidige seizoen naast Pierre Gasly. Ondanks een aantal tegenslagen, zoals crashes en straffen, heeft Doohan tóch indruk weten te maken met zijn snelheid en samenwerking met het engineeringteam. Volgens The Race heeft hij de steun van het team, iets wat toch cruciaal is voor zijn huidige positie.

Ondersteuning van het team

Teamleider Oliver Oakes erkent dat de komst van Colapinto veel rumoer rondom Doohan teweegbracht, maar benadrukt dat het team hem zoveel mogelijk wil blijven steunen. De geruchten over een contractuele optie om Doohan door Colapinto te vervangen tijdens de Grand Prix van Miami, blijken ongegrond. Doohan heeft volgens het medium de tijd tot halverwege het seizoen om zijn plek te verzekeren, mede door zijn samenwerking met het team en de dynamiek met Gasly.

Vastberaden in Bahrein

Ondanks dat hij dit seizoen nog geen punten heeft weten te scoren, blijft Doohan optimistisch. In Bahrein kwam hij dichtbij zijn eerste punten, maar een safety car en een straf voor het overschrijden van de track limits verhinderden dat. "Het was zo goed totdat het dat niet meer was," reflecteert Doohan op zijn prestaties in Bahrein. Hij is vastberaden om voort te bouwen op de sterke punten die hij tot nu toe heeft laten zien en kijkt uit naar de volgende race. Voorlopig lijken we de Australiër dus nog wel even te kunnen zien in de koningsklasse en moet Colapinto zich schikken in de rol van reserverijder.