Pierre Gasly is in navolging van Alex Albon de tweede coureur geworden van een aanrijding met een marmot tijdens het raceweekend in Montreal. De rijder van Alpine liep zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada schade op aan zijn vloer.

De aanvaring met het dier, die overigens hier te bekijken is, vond plaats tijdens het eerste deel van de kwalificatie (Q1) op het Circuit Gilles Villeneuve. Ondanks de opgelopen schade wist de momenteel als negende geklasseerde coureur in het wereldkampioenschap wel door te dringen tot Q2. Daar bleek de gehavende auto echter te veel invloed te hebben op de wegligging, waardoor de kopman van de Franse renstal vandaag vanaf de veertiende positie aan de hoofdrace moet beginnen. Zijn kersverse teamgenoot Franco Colapinto start als tiende.

Alpine-directeur baalt van schade

Binnen de renstal uit Enstone was men voorafgaand aan de sessie juist druk bezig geweest om de bolide beter af te stemmen op de wensen van de rijder. "Voor Pierre hebben we wat experimenten uitgevoerd met de set-up en enkele aerodynamische componenten veranderd om te proberen hem een beter gevoel in de auto te geven", zo liet Alpine's racing director Steve Nielsen optekenen. Hoewel er lichte verbetering zichtbaar was, bleef het gewenste resultaat uit. "Helaas liep hij in Q1 vloerschade op als gevolg van het raken van een marmot naast de baan, wat de wegligging van zijn auto in Q2 beïnvloedde", aldus Nielsen.

Terugkerend probleem

Het circuit, gelegen op het Île Notre-Dame in de St. Lawrence-rivier, is normaal gesproken een natuurlijke haven voor wilde dieren op de dagen dat er niet geracet wordt. Om incidenten te voorkomen, had de organisatie voorafgaand aan het evenement nog dertig dieren, waaronder twintig marmotten, gevangen met geolocatie-vallen en overgebracht naar een veilig eiland. Desondanks ging het vrijdag al mis bij Albon, die door zijn crash de latere sprintkwalificatie moest missen. Dierenrechtenorganisatie PETA prees de ex-teamgenoot van Max Verstappen voor zijn poging het dier te ontwijken, maar eist inmiddels strengere afschrikkingsmaatregelen van de Canadese organisatie om zowel de lokale fauna als de coureurs beter te beschermen.

