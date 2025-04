De stewards hadden het er maar druk mee na de F1 Grand Prix van Bahrein. Er zijn een aantal extra straffen uitgedeeld in de vorm van strafpunten, maar de FIA heeft ook een straf ingetrokken. Wij zetten de beslissingen na de race op het Bahrain International Circuit voor je op een rijtje.

Liam Lawson kwam als dertiende over de streep, één plekje voor Racing Bulls-teamgenoot Isack Hadjar, maar hij werd teruggezet naar P17 (uiteindelijk P16 door de diskwalificatie van Nico Hülkenberg) vanwege twee tijdstraffen. Hij kreeg eerst een extra 5 seconden aan zijn broek vanwege contact met Lance Stroll. Ze waren aan het vechten om positie, toen Lawson de Aston Martin op de achteras raakte in bocht 2, waardoor Stroll geen goede exit had. De Nieuw-Zeelander raakte daarna Hülkenberg later in bocht 1 en, ook al konden beiden zonder schade en met weinig tijdverlies hun race vervolgen, toch kreeg hij een tijdstraf van 10 seconden.

Straf van Sainz ingetrokken

Naast de tijdstraffen heeft Lawson nu ook strafpunten gekregen - voor het eerste incident één strafpunt en voor het tweede incident twee strafpunten. De coureur die de eerste twee races nog voor Red Bull Racing uitkwam, staat nu op een totaal van 5 strafpunten. Bij 12 strafpunten word je voor één Grand Prix geschorst.

Lawson was echter niet de enige met strafpunten. Carlos Sainz kreeg er, naast een penalty van 10 seconden, namelijk ook nog twee punten. De Williams-coureur werd een straf opgelegd, omdat hij Kimi Antonelli van de baan had gedrukt in bocht 10. Hij probeerde Mercedes daar in te halen, maar blokkeerde en onderstuurde richting Antonelli. De rookie kwam buiten de witte lijnen terecht om contact met Sainz te vermijden.

Sainz had schade aan de vloer en de sidepod opgelopen in een gevecht met Yuki Tsunoda en Williams besloot hem uiteindelijk naar de garage te roepen. Omdat hij niet aan de finish kwam, zetten de stewards zijn tijdstraf van 10 seconden om in een gridstraf van 3 posities voor de volgende Grand Prix, zoals dat hoort volgens artikel 54.3 van het sportief reglement. De FIA had echter niet door dat Sainz de tijdstraf gewoon had geïncasseerd voor zijn uitvalbeurt. Dus de stewards hebben de gridstraf weer ingetrokken.

