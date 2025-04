'Red Bull last spoedvergadering in na dramatisch Bahrein', FIA deelt diskwalificatie uit | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Oscar Piastri is de grote winnaar van de Grand Prix van Bahrein, maar eigenlijk gebeurde er vooral daarachter een heleboel. George Russell moest na afloop van de race richting de FIA vanwege mogelijk illegaal gebruik van het DRS-systeem en Nico Hülkenberg is uiteindelijk gediskwalificeerd. Daarnaast is het hommeles bij Red Bull Racing, want Max Verstappen was totaal niet te spreken over de behaalde P6. Dit is de GPFans Recap van zondag 13 april.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Red Bull ongelukkig bij dominante zege Piastri in Bahrein

Oscar Piastri heeft met een dominant optreden de Grand Prix van Bahrein gewonnen. De McLaren-coureur ging van begin tot eind aan de leiding en hield zowel George Russell als Lando Norris achter zich. Max Verstappen en Red Bull hadden het moeilijk en kampte met problemen. De regerend wereldkampioen finishte als zesde in een race die overschaduwd werd door technische problemen aan de kant van de FOM. Lezen hoe de Grand Prix van Bahrein verliep? Klik hier!

FIA oordeelt over illegaal DRS-gebruik Russell en deelt daarnaast diskwalificatie uit

De FIA moest zich na de race in Bahrein nog over twee grote zaken buigen. Zo werd George Russell ervan beschuldigd zijn DRS illegaal te hebben gebruikt en waren bij de wagen van Nico Hülkenberg de skidblocks te ver afgesleten. Lezen wat de beslissing van de FIA was en waarom ze dit hebben besloten? Klik hier!

Verstappen viel van de regen in de drup: "Het liep echt voor geen meter"

Max Verstappen is totaal niet te genieten na de zesde plek in Bahrein. De Nederlander worstelde wederom met de RB21 en stelt dat er eigenlijk helemaal niets goed ging op het Bahrain International Circuit. Buiten het feit dat het juiste gevoel met de wagen ontbrak, gingen er ook een aantal teamopdrachten fout. De reactie van Max Verstappen na afloop van de race lezen? Klik hier!

'Manager Verstappen geeft Marko uitbrander na blamage in Bahrein en loopt weg'

Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, zou not amused zijn geweest na afloop van de Grand Prix van Bahrein. Sky Sports-reporter Ted Kravitz zou de belangenbehartiger van Verstappen hebben gezien terwijl hij Dr. Helmut Marko de volle laag gaf. Vervolgens zou hij zijn weggestormd. Alles lezen over de mogelijke uitbrander van de manager van Max Verstappen? Klik hier!

Red Bull slaat alarm en roept per direct alle kopstukken om tafel, Verstappen niet aanwezig

Red Bull Racing heeft na de dramatisch verlopen Grand Prix van Bahrein direct aan de handrem getrokken en alle belangrijke kopstukken aan tafel gezet. Formule 1-journalist Thomas Maher van PlanetF1 laat weten dat er op dit moment een intensieve spoedvergadering plaatsvindt zónder Max Verstappen. Lezen wat er allemaal aan de hand is bij Red Bull? Klik hier!

Gerelateerd