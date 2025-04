FIA oordeelt over illegaal DRS-gebruik Russell en deelt daarnaast diskwalificatie uit

De FIA moest zich na de race in Bahrein nog over twee grote zaken buigen. Zo werd George Russell ervan beschuldigd zijn DRS illegaal te hebben gebruikt en waren bij de wagen van Nico Hülkenberg de skidblocks te ver afgesleten.

Voor Russell was het in de laatste fase van de race alsof hij met een blinddoek reed. Het team moest hem namelijk vertellen wanneer hij het DRS-systeem mocht gebruiken, nadat er een storing in zijn wagen was opgetreden. Bij Hülkenberg leek het een finish buiten de punten en een ogenschijnlijk rustige race. Toch is de Duitser in de fout gegaan.

Artikel gaat verder onder video

'The Hulk' wordt uit de resultaten geschrapt

De FIA heeft Hülkenberg gediskwalificeerd voor de Grand Prix van Bahrein. "De plankconstructie van auto 27 werd gemeten en bleek 8,4 mm (linkerkant), 8,5 mm (middenlijn van de auto) en 8,4 mm (rechterkant) te zijn. Dit is onder de minimumdikte van 9 mm die is voorgeschreven in Artikel 3.5.9 e) van het Technisch Reglement. Tijdens de hoorzitting bevestigde de vertegenwoordiger van het team dat de meting correct was en dat alle vereiste procedures correct waren uitgevoerd. Het team erkende ook dat het een oprechte fout van hun kant was," zo schrijven de stewards. De enige straf die daarop kan volgen is diskwalificatie, en daar kiest de FIA dan ook voor.

FIA ziet weinig voordeel in illegaal DRS-gebruik Russell

Russell wordt gematst voor het gebruik van zijn DRS. De FIA was namelijk op de hoogte van de problemen met de tijdwaarneming. "De verbinding tussen het automatische DRS-activeringssysteem en de auto faalde door problemen met een tijdlus die werd geleverd door een externe partij. Daarom gaf de FIA toestemming voor handmatige activering van de DRS in overeenstemming met Artikel 22.1 h). Op dat moment had de bestuurder problemen met het brake-by-wire-systeem en andere elektronische storingen. Hij kreeg het advies een hulpkop in de cockpit te gebruiken, die dient als back-upradioknop, maar ook als handmatige DRS-activeringsknop."

Russell maakte alsnog een fout, maar de FIA ziet te weinig voordeel voor de Mercedes-coureur. "Op het rechte stuk tussen bocht 10 en 11 probeerde hij het team via deze knop te bereiken, maar activeerde hij per ongeluk de DRS. De DRS was geactiveerd over een afstand van 37 meter op een recht stuk van ongeveer 700 meter. Hoewel hij hiermee 0,02 seconden won, verloor hij 0,28 seconden in de volgende bocht om dit te compenseren. Dit werd bevestigd door telemetriegegevens. Daarom beslissen de stewards dat, hoewel er technisch gezien een overtreding heeft plaatsgevonden, er geen sportief voordeel is behaald en er dus geen straf wordt opgelegd."

Gerelateerd