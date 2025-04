Max Verstappen is totaal niet te genieten na de zesde plek in Bahrein. De Nederlander worstelde wederom met de RB21 en stelt dat er eigenlijk helemaal niets goed ging op het Bahrain International Circuit.

Voorafgaand aan de race gaf Verstappen al aan dat het lastig zou worden, maar dat hij de pijlen richt op het halen van het podium. Dat zat er zondagavond in Bahrein niet in, maar met een zesde plek zijn er toch weer wat punten gepakt. Dat ging overigens niet van een leien dakje. Zo verloor de Nederlander een aantal plekken bij de start van de race en was de pitstop van Red Bull ook te langzaam. Wel wist Verstappen in de slotfase Pierre Gasly voor P6 te verschalken.

Dag om snel te vergeten

Niet alleen de RB21 was moeilijk te controleren, ook het team maakte foutjes. "Ja, niks liep. Slechte start. En dan die eerste pitstop... Ik weet niet wat daar aan de hand was. De lampen bleven aanstaan, dus normaal gezien mag je volgens ons protocol dan niet wegrijden. Maar ik denk dat daar iets fout ging met die knop. Dus dan zit je weer helemaal vast in het verkeer. Die harde banden liepen ook voor geen meter", legt Verstappen bij Viaplay uit.

'Was de ronden aan het aftellen'

Vervolgens werd Verstappen voor zijn tweede pitstop naar binnen geroepen, maar ook daar ging het mis. "Toen gingen we weer naar binnen voor de stop, die was nóg slechter. Zit je weer verder in het verkeer. Volgens mij reed ik op dat moment laatste, dus dat was heel mooi. Daarna met die safety car, denk ik. Om dan nog als zesde te eindigen, dat doen we dan wel goed. Totaal geen pace." Verstappen wil het weekend dan ook snel vergeten: "Ik was de ronden aan het aftellen, ja. Het liep echt voor geen meter. Kon niet remmen, kon niet insturen, had geen tractie. Echt helemaal niks."

