Verstappen en Red Bull ongelukkig bij dominante zege Piastri in Bahrein

Oscar Piastri heeft met een dominant optreden de Grand Prix van Bahrein gewonnen. De McLaren-coureur ging van begin tot eind aan de leiding en hield zowel George Russell als Lando Norris achter zich. Max Verstappen en Red Bull hadden het moeilijk en kampte met problemen. De regerend wereldkampioen finishte als zesde in een race die overschaduwd werd door technische problemen aan de kant van de FOM.

Onder het kunstlicht ging de Grand Prix in Bahrein van start. Piastri vertrok vanaf pole en wist deze positie met succes te verdedigen, ondanks een aanval van Russell. Een geweldige start was er ook voor teamgenoot Norris, die in één ronde opklom van de zesde naar de derde positie. Echter, de Brit stond te ver naar voren in het startvak en werd daardoor door de stewards onder de loep genomen. Het resulteerde uiteindelijk in een vijf seconden straf. Verstappen kende ook geen gelukkig begin en verloor een positie. Hij wist deze plek echter na een paar ronden weer terug te pakken. Al vrij vroeg dook Verstappen naar binnen voor een pitstop, maar deze duurde langer dan verwacht, omdat Verstappen - letterlijk - geen groen licht kreeg. Datzelfde probleem ervaar even later ook Tsunoda.

Verstappen heeft het lastig op nieuwe banden in Bahrein

Norris deed op hetzelfde moment als Verstappen een bandenwissel en loste hier ook gelijk zijn tijdstraf in. De McLaren-coureur kwam ruim voor Verstappen het asfalt weer op. Verstappen had wel het voordeel dat zijn undercut ten opzichte van Antonelli goed uitpakte. Echt naar voren kijken bleek echter lastig voor Verstappen, die worstelde met de grip sinds zijn wissel naar de harde banden. Hij werd uiteindelijk dan ook weer ingehaald door Antonelli, die duidelijk meer snelheid had. Er werd tussen de andere coureurs ook naar hartenlust gevochten. Links en rechts op de baan vielen meerdere interessante gevechten te bespeuren. Verstappen moest vooral in z'n spiegels kijken vanaf plek acht, want ook Doohan en Hamilton kwamen steeds dichterbij.

Ferrari komt tot leven

Bij Ferrari kwamen de auto's plots tot leven zo halverwege de race. Leclerc zette succesvol een aanval in bij Norris om de derde positie, terwijl Hamilton met gemak voorbij wist te gaan aan zowel Verstappen, Antonelli als Ocon. Het werd zodoende een podiumrace voor beide heren van Ferrari, iets waar het toch niet helemaal op leek eerder dit weekend.

Piastri reed ijzersterk in Bahrein

Safety car vanwege bodywork op de baan

Vervolgens werd er een safety car de baan opgestuurd, na een touché tussen Sainz en Tsunoda, waarbij wat bodywork op het asfalt terechtkwam. Veel coureurs doken direct naar binnen voor een pitstop, maar Verstappen niet. Hierdoor schoof hij bij de herstart op naar de achtste positie. Piastri verdedigde deze start met succes vanaf de eerste plaats en bleef zodoende comfortabel aan de leiding. Russell volgde op plek twee, met daarachter Leclerc, Norris, Hamilton en Gasly. Sainz viel uiteindelijk uit omdat de schade aan zijn bodywork te veel impact had op zijn snelheid. Het had zodoende geen zin meer om verder te rijden.

Norris knokt met Leclerc met podiumplaats als inzet

Terwijl Piastri comfortabel aan de leiding bleef gaan, zat Norris op plek vier vast achter de Ferrari van Leclerc. Hij wilde de Monegask wel passeren, maar eenvoudig maakte Leclerc het hem niet. Er werd met hand en tand verdedigd. Zo hard zelfs dat Norris vond dat hij van de baan werd gedwongen door zijn rivaal. De stewards gaven echter nog geen krimp op dat moment en dus ging Leclerc gewoon door met hard verdedigen. Norris raakte steeds meer gefrustreerd, want het einde van de wedstrijd naderde. Uiteindelijk slaagde hij er vijf ronden voor het einde in om de Ferrari voorbij te gaan.

Piastri dominant naar de zege, Verstappen slechts zevende

Norris wilde echter nog meer. Omdat Russell wat technische problemen had met zijn auto, zag Norris zijn kans schoon om misschien toch nog een één-twee voor McLaren mee naar huis te nemen. Hij was dichtbij, maar slaagde niet in zijn missie. Zodoende finishte hij als derde, achter teamgenoot én winnaar Piastri en Russell. Daarachter finishten Leclerc, Hamilton en Verstappen. Het was een bijzonder moeizame zondag voor de Nederlander en zijn team. Tsunoda finishte als negende en sleepte zodoende nog wel wat extra punten binnen voor Red Bull.

