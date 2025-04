Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, zou not amused zijn geweest na afloop van de Grand Prix van Bahrein. Sky Sports-reporter Ted Kravitz zou de belangenbehartiger van Verstappen hebben gezien terwijl hij Dr. Helmut Marko de volle laag gaf. Vervolgens zou hij zijn weggestormd.

De spanningen binnen Red Bull Racing zijn dit weekend weer pijnlijk voel- én zichtbaar. Dat de RB21 tekort komt om mee te vechten om het kampioenschap is al langer bekend, maar in Bahrein kwamen er wel heel veel problemen bovendrijven. Verstappen moest er harder dan ooit aan trekken om alsnog zesde te worden tijdens de Grand Prix. De RB21 zorgt voor enorm veel hoofdpijn binnen Red Bull. De auto van dit seizoen heeft namelijk niet één, maar meerdere problemen. Zo klaagde Verstappen dit weekend onder meer over remproblemen, issues met het insturen, de bandendegradatie en het gebrek aan snelheid. Tot overmaat van ramp kwamen daar vandaag ook nog eens twee rampzalige pitstops bij. Verstappen was na afloop van de race zichtbaar geïrriteerd en dat gold blijkbaar ook voor manager Vermeulen.

Manager Verstappen geeft uitbrander aan Helmut Marko

Vermeulen zou na afloop van de dramatisch verlopen race in Bahrein stampvoetend richting Marko zijn gestapt. Dit heeft Sky Sports-verslaggever Kravitz laten weten. "Aan het einde van de race ging Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, de garage [van Red Bull, red.] binnen en las - zo kun je het wel noemen - Helmut Marko de les. Helmut liet het allemaal gebeuren", zo klonk het. Vervolgens zou Vermeulen zich boos uit de voeten hebben gemaakt. Het is wederom een teken dat het rommelt binnen Red Bull en dat de problemen - die vorig jaar ook al zichtbaar waren - nog lang niet zijn verdwenen.

Donder en bliksem bij Red Bull Racing

Verstappen zelf was ook zichtbaar geïrriteerd in Bahrein. Toen hij als zesde over de streep was gekomen gaf hij bij Viaplay aan geen behoefte te hebben aan een gesprek met Red Bull op dit moment. Vervolgens kwam ook het bericht naar buiten dat Red Bull een vergadering had georganiseerd waarbij alle kopstukken aanwezig waren. Verstappen ontbrak echter bij deze vergadering.

