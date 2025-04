Verstappen weigert gesprek met Red Bull over dramatisch optreden in Bahrein

Max Verstappen is even helemaal klaar met de gifbeker die hij momenteel leegdrinkt bij Red Bull Racing. De Grand Prix van Bahrein liep uit op een fiasco. Verstappen kwam weliswaar nog als zesde over de finish, maar vrijwel alles ging fout tijdens de race op het Bahrain International Circuit. Na afloop liet Verstappen dan ook duidelijk merken er nu even klaar mee te zijn.

Het liep eigenlijk al het hele weekend niet bij Verstappen en Red Bull Racing in Bahrein, maar vandaag - tijdens de Grand Prix - ging werkelijk alles fout. De auto werkte niet, de banden gaven geen grip, de pitstops werden een drama en de snelheid was er maar nauwelijks om een Alpine voorbij te steken. Verstappen finishte uiteindelijk nog knap als zesde, maar hiermee werden de grote problemen bij Red Bull enorm verbloemd. Verstappen is dan ook totaal niet blij met de huidige situatie en had er na afloop van de race flink de pee in. Bij de microfoon van Viaplay gaf hij aan op dit moment geen behoefte te voelen om met Red Bull in gesprek te gaan.

Verstappen ziet legio aan problemen bij Red Bull in Bahrein

Verstappen somde na afloop van de race - zichtbaar gefrustreerd - het enorme boekwerk aan problemen op waar Red Bull momenteel mee kampt. Of dit de performance is die we ook volgend weekend in Saoedi-Arabië gaan zien? "Normaal gesproken heb je daar iets minder bandendegradatie, dus dan zal het automatisch wel wat beter zijn, maar hier [in Bahrein, red.] zie je natuurlijk wel onze echte problemen", zo reageerde Verstappen. "Op dit soort circuits is dat natuurlijk heel erg [zichtbaar], maar eigenlijk lopen we altijd gewoon achter de feiten aan."

Verstappen heeft "geen zin" in gesprek met Red Bull

Op moment dat er gesteld wordt dat Verstappen 'veel heeft om over na te praten', reageert hij fel: "Voor jou [de media]". Op dat moment wil Verstappen eigenlijk weglopen, maar krijgt hij nog de opmerking dat er toch wel wat te bespreken is met Red Bull? "Op dit moment even niet", zo reageerde Verstappen. "Daar heb ik geen zin in."

