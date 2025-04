Piastri pakt pole in Bahrein, regen aan gridstraffen gooien startopstelling overhoop | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na een weekend waarin het team van McLaren voorlopig de spierballen heeft weten te tonen, was het op zaterdag om 18:00 uur onder de kunstlichten van het Sakhir International Circuit tijd voor de kwalificatie richting de race van zondag. Het was inderdaad Oscar Piastri die boven kwam drijven als snelste coureur van de dag, terwijl George Russell naast hem kwam te staan op P2. Na afloop werden er echter de nodige gridstraffen uitgedeeld, waardoor de Britse rijder onder meer een plekje terugzakt. Ook Andrea Kimi Antonelli en Nico Hülkenberg waren het haasje. Lando Norris zakte door het ijs, terwijl hij eerder op de dag nog een sneer uitdeelde aan het team van Red Bull.

Piastri pakt pole in Bahrein, Verstappen en Norris beleven zaterdag om snel te vergeten

De kwalificatie op het circuit van Bahrein werd op zaterdag vanaf 18:00 uur afgewerkt met de McLarens als grote favoriet voor de pole postion. Het werd uiteindelijk Oscar Piastri die met een dijk van een rondje de pole pakte. Max Verstappen kwam niet verder dan P7. De hele samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

Norris: "Red Bull moet minder zeuren en beter hun best doen"

Lando Norris heeft uitgehaald naar Red Bull Racing. De klassementsleider in de Formule 1 laat optekenen dat de Oostenrijkse formatie ervoor moet zorgen dat ze harder gaan, in plaats van steeds naar andere teams te wijzen. "Red Bull heeft genoeg tijd gehad om hetzelfde als ons op de auto te zetten, en dat doen ze niet. Ze moeten beter hun best doen, in plaats steeds over dingen blijven klagen", zo sneert de Brit naar de concurrent. Meer lezen over de uitspraken van Lando Norris? Klik hier!

Fans zien 'illegale' McLaren: 'Als dit bij Verstappen was geweest...'

De fans zijn klaar met McLaren na de derde vrije training van de F1 Grand Prix van Bahrein. Een 'illegale' auto werd massaal gespot door de fans, nadat Oscar Piastri op dominante wijze op P1 eindigde tijdens de derde vrije training. Na de derde vrije training waren veel mensen er zeker van: de McLaren van Piastri en Norris is illegaal. Daar waar er een paar fans waren die in de verdediging gingen, vroegen heel veel fans zich toch af hoe McLaren bijna een seconde sneller kan zijn en geen problemen met grip en de banden kan hebben terwijl alle andere coureurs dat wel hadden zaterdagmiddag. Meer lezen over de reacties op McLaren? Klik hier!

Hülkenberg zakt van P15 naar P16 na bizarre fout FIA tijdens kwalificatie Bahrein

Nico Hülkenberg is na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein zijn vijftiende plaats kwijtgeraakt door een ingreep van de FIA. De reden hiervoor is behoorlijk opvallend te noemen. Hülkenberg reed namelijk in Q1 met een rondje van 1:31.998 naar Q2 door net Alexander Albon te verslaan, maar dit rondje had vanwege track limits dus eigenlijk helemaal niet mogen tellen. De FIA kreeg deze track limits echter pas door toen Q2 al begonnen was, waardoor de Duitser de sessie gewoon af mocht maken. Meer lezen over de gridstraf tegen Nico Hülkenberg? Klik hier!

FIA deelt gridstraf uit aan Russell en Antonelli na overtreding tijdens Q2 in Bahrein

De FIA heeft nog twee straffen uitgedeeld na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein. Dit keer zijn George Russell en Andrea Kimi Antonelli van Mercedes de klos, want zij gaan niet vanaf P2 en P4 aan de race beginnen morgen. Dit heeft de FIA bekendgemaakt. Zowel Russell als Antonelli stonden te vroeg in de pitstraat tijdens de rode vlag na de crash van Esteban Ocon in Q2, terwijl de FIA de tijd van de hervatting nog niet bekend had gemaakt. Hierdoor kreeg Mercedes een voordeel, iets wat niet is toegestaan. Ondanks dat de FIA erkent dat het een oprechte en onbewuste fout was van Mercedes in allebei de gevallen, krijgen zowel Russell als Antonelli dus een plekje straf. Meer lezen over de gridstraffen voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli? Klik hier!

Verstappen stoort zich aan Red Bull: 'Kon niet remmen, insturen en had geen tractie'

Max Verstappen kwam tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein niet verder dan P7 achter eigenlijk al zijn concurrenten en Pierre Gasly. De Nederlander was, zoals te verwachten was, na de kwalificatie dan ook niet blij. “Het is gewoon zo slecht. We zijn gewoon te langzaam. Geen balans in de auto, eigenlijk gewoon slechte balans in de auto. Ik kon niet remmen, niet insturen, de auto draaide niet en er was geen tractie. Heel lastig." Meer lezen over de harde woorden van Max Verstappen? Klik hier!

