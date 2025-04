Max Verstappen kwam tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein niet verder dan P7 achter eigenlijk al zijn concurrenten en Pierre Gasly. De Nederlander was, zoals te verwachten was, na de kwalificatie dan ook niet blij.

In gesprek met Viaplay blikt Verstappen kort terug op de kwalificatie. De Nederlander was, op zijn zachtst gezegd, niet tevreden met hoe de RB21 dit weekend is. “Het is gewoon zo slecht. We zijn gewoon te langzaam. Geen balans in de auto, eigenlijk gewoon slechte balans in de auto. Ik kon niet remmen, niet insturen, de auto draaide niet en er was geen tractie. Heel lastig. Dat is het hele weekend al zo. We hebben de auto omgegooid van links naar rechts, maar niks werkt.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA roept Antonelli en Russell naar de stewards na incidenten tijdens kwalificatie

Verstappen over Grand Prix van Bahrein

De longruns van Red Bull leken ook niet echt competitief, waardoor ook Verstappen er voor zondag een hard hoofd in heeft. “Voor morgen is er ook geen balans, dus het is allemaal heel lastig op dit moment, op dit circuit. Je hebt geen gevoel [in de auto]. Als je op de pedalen trapt, is het alsof je tegen de muur aan trapt.”

Gerelateerd